Voćari i vinogradari zadovoljni, savetodavna služba nudi podršku i subvencije

Iako ekstremno sušna, ova godina bila je dobra za voćare i vinogradare.

Iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac preporučuju da se sa rezidbom voća krene na vreme i podsećaju poljoprivrednike na aktuene subvencije.

Voćari i vinogradari u Rasinskom okrugu za sobom imaju dobru rodnu godinu, zadovoljni su prinosom i kvalitetom plodova, pokazuju rezultati koje sumiraju u saradnji sa savetodavcima iz Poljoprivredne svetodavne i stručne službe u Kruševcu.

Kad su u pitanju subvencije aktuelna je refrakcija za naftne derivate. Akcija od 179 dinara po litru za Evro dizel za registrovana poljoprivredna gazdinstva i uz agro karticu produžena je do kraja ovog meseca.Uslov za korišćenje ove akcije je da poljoprivredna gazdinstva budu registrovana i da poseduju agro karticu koju sada jednostavno i brzo mogu da dobiju uz pomoć nove digitalizovane NIS Agro kartice, mobilne aplikacije. Poljoprivrednicima za pomoć i podršku u ovom procesu na raspolaganju su savetodave stručne službe. Do 16. decembra otvoren je poziv za subvencionciju kopa se tiče nabvavke priplodnih grla, a a do kraja novembra može se podneti i zahtev za subvencionisanje premija za mleko.

Zimski period proizvođači koriste i za edukaciju, a Poljoprivredna savetodavna i stručna služba organizuje niz tribina, predavanja i radionica.