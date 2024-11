GO SNS Kruševac osuđuje divljačko ponašanje opozicije u Parlamentu

Gradski odbor SNS Kruševac osuđuje divljačko ponašanje opozicije u Parlamentu.

Njima nije stalo da Srbija radi, već da je blokiraju. Njihov slogan „Da Srbija stane“ i dalje važi iako ga prikrivaju danas pod nazivom „Da zastane…“. Da li su slučajno ili namerno ne znamo, ali su danas jasno stavili do znanja da je njihova politika politika nasilja i uličarenja, anarhije i revanšizma. Baš su odlučili da to dokažu na svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama i da prošire da njih ne zanima ni kog ste pola niti starosti, već samo političkog opredeljenja.

Osuđujemo današnji napad na poslanice i poslanike u skupštini, divljanje i slanje ružne slike o Srbiji u svet. Da ne pričamo o materijalnoj šteti koju su napravili i uništavanje sistema za glasanje i upravljanje sednicom. To je još jedan dokaz činjenici koju je i predsednik Vučić istakao, da je njima cilj da blokiraju rast plata i penzija u Srbiji, da blokiraju invesiticije i razvoj i da zemlju parališu kako bi je lakše rascepkali. Nisu u tome uspeli i niti će, jer dok oni žele rat mi želimo da Srbija radi i gradi se.