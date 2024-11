BEZ BRIGE U NOVE POHODE: Ovde te čeka VIP MONEYBACK 10%!

Za tebe više ne postoji gubitak!

Ako voliš slotove, igraj u Meridianu , jer za tebe više nema gubitka! Čak i kada ne budete imali dovoljno uspeha u vašoj avanturi uz omiljene slot igre, obezbeđena vam je dodatna šansa.

Ukoliko u vašoj nedeljnoj slot avanturi ostvarite određeni gubitak čeka vas Moneyback do 10%. Obračunski period traje od ponedeljka u 00:00h do nedelje 23:59h, a bonus se isplaćuje svakog ponedeljka do 12h.

U zavisnosti od iznosa vašeg gubitka možete osvojiti manji ili veći procenat povraćaja novčanih sredstava. Ali, zabavi ni tu nije kraj. Za sve lojalne igrače je obezbeđeno 10% dodatnog CASHBACK-a na KEŠ RAČUN!

Za koju god igru iz kategorije „slotovi“ dase opredelite, imate šansu da osvojite fantastičan KEŠBEK! Posetite Meridian i uživajte uz najbolje slot igre na Balkanu!