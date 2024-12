Predsednik Vučić: Pokušaj velikog hibridnog napada na našu zemlju

FOTO TANJUG/ JOVNA KULAŠEVIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd nije imao nikakav interes da nanese bilo kakvu štetu na kanalu Ibar-Lepenac, a da postoji pet razloga zbog čega Priština optužuje Beograd za napad koji je izveden u petak, navodeći da je prvi cilj bio da se pripadnici tzv. kosovskih bezbednosnih snaga stacioniraju na sever AP Kosovo i Metohija.

Vučić je u obraćanju javnosti rekao da je devet minuta pošto je „tobože Kurti obavešten o tome šta se dogodilo“ usledio zvanični zahtev Kforu da se stacioniraju tzv. kosovske snage bezbednosti na sever AP Kosovo i Metohija.

„Nije baš bilo veliko iznenađenje za Kurtija. Posle devet minuta je usledio zvanični zahtev zvanični Kforu ili Natou da se stacioniraju snage tzv. vojske Kosovo, odnosno KBS na severu Kosova. Pitam pripadnike NATO-a i Kfora da li govorim istinu ili ne. Devet minuta. Pitam pripadnike NATO-a i Kfora govorim li istinu ili sam izmislio. To je bio prvi cilj“, istakao je Vučić i dodao da će oni ili da potvrde ili da prećute.

„Naravno da govorim istinu, imamo i dokaze“, naglasio je predsednik.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom izjave predsednika Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihaela Rota da ako Beograd zaista stoji iza napada na kanal Ibar – Lepenac da bi to bio kraj pregovora sa EU, da bi prihvatio nemačku ekspertizu i da nam prekinu evropski put ako se ispostavi da smo krivi, ali da to nije moguće.

Na pitanje novinara kako komentariše tu izjavu Rota, Vučić je rekao da je to što je Rot napisao bilo očekivano, jer je albanski lobista još od 1999. godine, a i pre toga.

„Tako da nije to nikakva tajna. Ali ja sam ovog puta saglasan sa gospodinom Rotom. U potpunosti sam saglasan sa njim. Ako se dokaže da je Beograd kriv, ja vas molim prekinite nam evropski put“, rekao je Vučić.

Dodao je da zna da pola Srbije navija za to da se dokaže da je Beograd kriv, ali to neće biti moguće.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je istraga tzv. kosovske policije koju je sprovela uz nadzor Euleksa zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac bila neozbiljna i protivzakonita, kao i da je bila predstava za međunarodnu i domaću javnost.

U obraćanju javnosti iz Predsedništva Srbije, Vučić je rekao da je istraga sprovedena suprotno međunarodnom pravu, jer po članu 9 Briselskog sporazuma zna se ko bi morao da čini i ko bi morao za region Sever da izdaje naredbe, kako i da se ponaša i ko da bude u toj kosovskoj policiji.

„Oni su pokrenuli akciju upada u više srpskih kuća na području Zubinog potoka, za koje su po njihovim navodima postojale indicije da su povezane sa eksplozijom. Tako ozbiljna policija ne radi. Zato što ovo nema veze sa ozbiljnom istragom. Ovo ima veze sa bezglavim jurišanjem na srpske kuće i srpske domaćine. Videćete i po listi uhapšenih da, pa puštenih, i po priči kako su pokušali da prodaju medijima koja je tragikomična“, rekao je Vučić.

On je dodao da pošto je kosovska policija rekla da je tajna gde su upadali i koga su hapsili, da će on to saopštiti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ono što se sa sigurnošću zna jeste da dešavanja na AP KIM povodom incidenta u vodokanalu Ibar – Lepenac sa Beogradom nemaju nikave veze, ali da Beograd želi da se stvari ispitaju.

On je u obraćanju javnosti rekao da Srbi veruju da su incident izrežirali Albanci i možda pojedini Srbi koji sarađuju sa Aljbinom Kurtijem, ali da država Srbija nema potvrđena takve zaključke te da ih proverava.

Vučić je istakao da ako se ustanovi da je bilo koji Srbin sa teritorije centralne Srbije učestvovao u tome da će biti momentalno priveden, ali i procesuiran.

„Srbi, verovatno, pogrešno smatraju, videćemo, da je ovo sve režirano od strane Albanaca, a da su pojedini Srbi od onih koji sarađuju sa Kurtijem učestvovali u tome, ali mi kao država Srbija ne možemo još da izađemo sa takvim zaključcima, ali ih itekako proveravamo. Ukoliko je bilo ko od Srba učinio nešto, a nalazi se teritoriji centralne Srbije, biće ne samo momentalno uhapšen, već i momentalno procesuiran. Plašim se da to neće biti slučaj“, kazao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od danas svi penzioneri imaju uvećane penzije za 10,9 odsto i da će ih dobiti do 6. januara, kako bi mogli da se pripreme za Božić.

Vučić je u obraćanju javnosti podsetio da je promenjen Zakon o penzijsko invalidskom fondu i naveo da se svako sledeće povećanje za penzionere neće odnositi na 1. januar, nego na 1. decembar tako da će penzioneri uvek imati mesec dana ranije povećanje nego radnici u javnom sektoru.

„To je naša velika zahvalnost našim najstarijim građanima“, istakao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom incidenta u Zubinom Potoku i aktuelne situacije na AP Kosovo i Metohija da je Priština u prvom talasu optužila Beograd i Srbiju, ističući da ni Beograd ni Srbija, kako je rekao, pojma nisu imali o tome, a da će istraga pokazati ko bi mogao da bude počinilac.

„Oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju da stoje iza ovoga, nisu čak rekli da su Srbi uradili, već Beograd i Srbija. Beograd i Srbija pojma nisu imali, niti bi nam palo na pamet, pokazaću vam i dokazaću vam i zašto sve. I niko ne mora da brine, ne postoji ni jedna stvar, jer ne možete da pokažete i dokažete ni na koji način nešto što ne postoji“, rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

On je rekao i da treba da bude jasno zašto smo mi toliko mirni i zašto ćemo mi mnogo više da insistiramo na ovom slučaju i da ga „bukvalno nećemo pustiti“ i da u tom smislu ljudi mogu da budu potpuno mirni te da Beograda tu nema, a koga ima, videće se.

„Zato ste mogli da primetite kakvu su konstrukciju napravili na večernjoj konferenciji u pola 12 uveče. A to je sigurno uradio pripadnik ili pripadnici tzv. civilne zaštite, kako su rekli, ili Brigade Sever, a Beograd je – zato što vi svi znate da Beograd njih finansira. Slušajte, takvu konstrukciju, jadno i tužno, teško da bi neko sastavio. Osim što nemamo nikakve veze sa ovim, mi smo bili toliko fer i kao ozbiljna država se nismo bavili optužbama i nismo rekli taj napad je, ja to neću ni danas reći, direktno naredio Kurti“, rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je, u obraćanju javnosti povodom incidenta u Zubinom Potoku i aktuelne situacije na AP Kosovo i Metohija, da se u subotu dogodio pokušaj velikog i žestokog hibridnog napada na našu zemlju.

„Pošto smo pažljivo pratili sve ono što su saopštavali prištinski zvaničnici i njihovi međunarodni sponzori i oni koje dobro plaćaju da bi zastupali njihovu politiku, ali i njihove medije pa nismo mogli da čujemo mnogo činjenica“, rekao je Vučić.

Naveo je da će na konferenciji navesti šta su sve izmislili, slagali, pogrešili.

„Pa ćemo vam i sada izneti činjenice, a zatim ću vam reći šta se dogodilo, šta se sigurno nije dogodilo i šta su posledice svega i šta je to što će Srbija da učini“, rekao je Vučić na početku obraćanja.

