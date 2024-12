Otvorena skijaška sezona u Brzeću i Kopaoniku

Brzeće je zvanično otvorilo zimsku sezonu manifestacijom Ski opening na početnoj stanici gondole u organizaciji Turističke organizacije opštine Brus.

Mnogobrojni gosti imali su priliku da se besplatno provozaju gondolom i dalje nastave na skijaške staze, a kako je istakla direktorka Nataša Timotijević, Ski openig u Brzeću će postati tradicija tokom narednih godina.

Zamenik predsednika Skupštine opštine Brus, Aleksandar Mitrović je naglasio da je Brzeće najdragoceniji turistički dragulj koji opština Brus ima i da svake godine sve veći broj gostiju ovde dolazi najpre zbog gondole koja omogućava da skijaši stignu za 12 minuta do ski staza. Manifestaciju su upotpunili učenici i nastavnici osnovnih škola iz Brzeća, Blaževa i okoline.

Ski opening Na Kopaomiku i u Brzeću će trajati do 8. decembra do kada sve posetioce pored besplatnog skijanja i vožnje gondolom prvog dana, očekuje 30% popusta na sve karte. Radno vreme skijališta je od 9 do 15 i 30 časova, a noćna staze, ako bude bilo uslova, radiće od 18 do 22 časa.