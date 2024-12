DIREKTAN PRENOS: Otvaranje deonice Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja na auto-putu E-761

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Danas se otvara deonice autoputa Kruševac (Koševi) – Trstenik – Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru (E-761), koja je duga 30 kilometara. Predsednik Vučić: Građani od sutra ujutru u 9.00 sati mogu da putuju novom deonicom autoputa od Kruševca do Vrnajčke Banje.

Reč je o deonici autoputa Pojate – Preljina, koji će biti dug 112,4 kilometara.

Vučić je odmah po dolasku u Kruševac započeo sastanak kome prisustvuju premijer Miloš Vučevič, ministar finansija Siniša Mali, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji Behtel Daren Mort i predsednik Upravnog odbora turske kompanije Enka Mehmet Tara.

Prisustvuju i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar turizma i omladije Husein Memić, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanovića koju je vlada predložila za novog ministra tog resora, kao i ambasador SAD Kristofer Hil i drugi.

Deonica od Pojata do Kruševca dužine 27,83 km već je završena i puštena u saobraćaj u toku 2023. godine.

Izvođač radova je američko – turski konzorcijum „Behtel-Enka“.

To će biti najmoderniji i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, jer će duž njegove trase biti postavljeni optički kablovi i digitalna oprema koji će omogućiti besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem.

Trenutno je za saobraćaj otvoreno 28 kilometara koridora i to deonice od Pojata do Makrešana i od Makrešana do Koševa kod Kruševca.

Moravski koridor povezaće koridore 10 i 11 odnosno spajaće Beograd – Niš i „Miloš Veliki“.

Moravski koridor čine tri deonice: Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac-Adrani dužine 53,88 kilometara i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30,66 kilometara.

Radovi na izgradnji Moravskog koridora – auto-puta od Pojata do Preljine su počeli polovinom decembra 2019. ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca.

Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka 5. decembra 2019. potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora u vrednosti od 745 miliona evra, a predviđeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto.

Deonica Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja, sastoji se od četiri saobraćajne petlje odnosno naplatne stanice: „Koševi“ koja će biti puštena u saobraćaj naknadno, „Velika Drenova“, „Trstenik“ i „Vrnjačka Banja“, što će stanovnicima ovih mesta omogućiti direktnu vezu sa novoizgrađenim auto-putem.

Takođe, u okviru ove deonice izgrađena su i 34 mosta i nadvožnjaka ukupne dužine 4,2 km.

Od ukupno četiri mosta preko Zapadne Morave, najduži most na ovoj deonici je most od 711 metara i nalazi se u zoni Trstenika.

U okviru Projekta izgradnje Moravskog koridora predviđeni su bili i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava, u dužini od oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dve metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Puštanjem u saobraćaj ove deonice, vreme putovanja od Pojata do Vrnjačke Banje skraćuje se na pola sata, a od Beograda do Vrnjačke Banje na dva sata.

Takođe, ovo je značajno i uoči početka zimske sezone na Kopaoniku, najvećem ski-centru u Srbiji, na koji će se stizati još brže i bezbednije, navode iz Koridora Srbije.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku Projekta, odnosno od Vrnjačke Banje do Preljine, u dužini od 54 km.

Ovaj novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, povezujući oko 500.000 stanovnika ovog kraja, kažu u Koridorima Srbije.

Moravski koridor povezuje Rasinski, Raški i Moravički okrug, prolazeći svojom trasom kroz Pojate, Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Adrane i Čačak.