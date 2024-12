Otvorena deonica Moravskog koridora duga 30 kilometara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je otvorio deonicu Moravskog koridora dugu 30 kilometara od Koševa do Vrnjačke Banje. „Srbija je poput Feniksa iz pepela posle godina i decenija propadanja počela da se diže, da podiže i plate i penzije, ali da gradi puteve i pruge, da obnavlja škole, da gradi sportske dvorane, da podiže bolnice i domove zdravlja, da vraća investitore, da reindustrializuje svoju zemlju“ rekao je predsednik Vučić. On je napomenu da je Moravski koridor skup autoput, ali da je uspešna Srbija mogla da ga izgradi. Predsednik Srbije je poručio i da će deonica Moravskog koridora od Čačka do Adrana biti završena do kraja iduće godine, a do polovine 2026. i poslednjih 12 kilometara od Vrbe do Adrana.

U prisustvu velikog broja građana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na ceremoniji otvaranja da je danas srećan zbog auto-puta.

Najavio je da će nova deonica koja je deo auto-puta Pojate–Preljina (na Moravskom koridoru) biti puštena za saobraćaj sutra ujutru u devet sati. Vučić je istakao da je reč o najboljem auto-putu, koji je digitalni auto-put.

„Digitalni auto-put. To je kao ovaj znak ovde da se vidi kada je kiša i kada je sneg. Da znate kakvi su uslovi na putu. Da znate da li ima gužve na putu ili nema. Da znate da je najširi auto-put u Srbiji, njegova širina je 30 metara. To je skup auto-put, ali uspešna Srbija je mogla da ga izgradi. I odmah da vam kažem, završićemo i deonicu puta od Čačka do Adrana do kraja 2025. godine, a do polovine 2026. spojićemo i tih preostalih 12 kilometara od Vrbe do Adrana“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je njegovo obećanje da odmah posle toga kreće izgradnja brze saobraćajnice tu negde malo iza Adrana, to jest od Kraljeva preko Mataruške, Bogutovačke banje do Baljevca, Ušća, Raške i Novog Pazara. Brze saobraćajnice koje će da promene život ljudi, istakao je Vučić.

„Izgradili smo i gasovod kroz našu zemlju koji nismo imali. Kako bi danas bilo u Srbiji i koliko ne bi bilo ni grejanja, ni struje, da to nismo uradili. Vi ste to uradili, narode, zahvaljujući vama koji ste želeli i brinuli o tome da uvek Srbija napreduje, koji niste bili sebični i niste razmišljali samo o sebi, već ste razmišljali o celoj našoj zemlji i podržali svoje državno rukovodstvo i kad je bilo teško i kad je bilo najteže“, naglasio je Vučić.

Istakao je da je Srbija danas druga po stopi rasta u Evropi i da će sledeće godine biti najbrže rastuća ekonomija u celoj Evropi. I svaki građanin će to kroz svoje prihode osetiti, dodao je Vučić.

Naglasio je da niko ranije nije brinuo o centralnoj Srbiji i da je srećan što je urađen i auto-put od Beograda do Čačka i što se sad gradi auto-put od Pojata do Preljine. „Zašto sam ponosan? Zato što će vam ovo doneti više posla, više investitora. Zato što će to više dece da nam ostavi u našoj zemlji. Brza saobraćajnica će da nam približi i Studenicu i Petrovu crkvu i Sopoćane i Đurđeve stupove“, naveo je Vučić.

Predsednik je poručio onima koji traže formiranje prelazne vlade da nema ništa od toga i da Srbija ide nezaustavljivo u budućnost.

„Ma koliko pritisci bili veliki, naš ogdovor će biti – ne obazirem se na vas, Srbija ide u budućnost. I kada čujete da sam odustao, da sam se uplašio, znajte da nisam. Nećemo dati Srbiju najgorima u ruke“, rekao je predsednik.

„Moja poruka svima u Srbiji je, pobedili smo ih mnogo puta, pobedićemo ih ponovo i ubedljivije nego ikada pre“, rekao je Vučić.

Prisutnima na svečanoj ceremoniji obratili su se i predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji „Behtel“ Daren Mort, ambasador Turske Ilhan Sajgili i ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil.

Kristofer Hil je rekao je da je ponosan na to što učestvuje u svečanostima vezanim za kompaniju „Behtel“.

Hil je rekao da mu je čast da, u ime SAD, učestvuje u svim svečanostima vezanim za kompaniju „Behtel“. Kako je rekao, u Americi, kao i u Srbiji, ima mnogo puteva i reka, i teško ih je pomiriti i povezati, a „Behtel“ je u tome uspeo.

„‘Behtel’ je uradio dobar posao povezavši ljude i porodice i svi se raduju što je ovaj put danas otvoren“, poručio je na kraju ambasador Hil.

Ambasador Turske Ilhan Sajgili rekao je da smo tokom pandemije shvatili koliko je povezivanje važno.

„Moravski koridor jeste oličenje povezanosti, koja se ne odnosi samo na pruge i puteve već i na veze među ljudima“, rekao je on.

„Enka“ je turska kompanija, sa „Behtelom“ smo uspeli da ostvarimo san u vezi sa auto-putem, kaže on.

Prema njegovim rečima, „Enka“ je jedna od najvećih turskih izvođačkih kompanija.

Neka Moravski koridor bude zajedničko zaveštanje, zaključio je ambasador.

Predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji „Behtel“ Daren Mort rekao je na otvaranju nove deonice auto-puta da je oduševljen jer su postignuti ciljevi.

„Ova deonica povezuje ekonomske centre. Doprinosi dolasku ivesticija, ona spaja i zbližava ljude“, rekao je Mort.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa članovima vlade, predstavnicima izvođača radova i medija obišao je prethodno novu deonicu auto-puta od Kruševca do Vrnjačke Banje i tom prilikom rekao da će se od Kruševca do Vrnjačke Banje stizati za 15 minuta, a građani će moći autoputem da putuju sutra od 9.00 časova. Naveo je da je ograničenje 130 km na sat i da je ovaj auto-put najširi u Srbiji, širok je 30 metara.

Vučić je kazao da se nekada od Kruševca do Vrnjačke banje stizalo za 45 minuta. Naveo je da je ograničenje 130 km na sat i da je ovaj auto-put najširi u Srbiji, širok je 30 metara. Dodao je da na ovom autoputu postoji najveći razmak između dva suprotna smera, pa ne može da dođe ni do kakvih incidenata. Kada je reč o bezbednosti na putevima, rekao je da je time što je izgrađen put do Čačka, na godišnjem nivou spašeno najmanje 75 života.

„To je velika stvar, toliko ljudi smo bukvalno gubili na godišnjem nivou, a sada je bila samo jedna veća nesreća ili dve sa smrtnim slučajem od kada je auto-put otvoren i to zbog nečega što stvarno nije bilo normalno, jer se nesreća desila pošto je čovek išao suprotnom trakom“, rekao je Vučić.

Istakao je da su na ovom auto-putu izdati svi sertifikati za bezbednost. Vučić je podsetio da će Moravski koridor biti digitalni autoput što znači da će na elektronskim tablama biti postavljene informacije o gužvama na putu, da li se negde dogodila nesreća, o vremenskim prilikama, da li je potrebno usporavanje brzine i slično.

„Ljudi odavde nisu ni sanjali da će ovde biti autoput i kako Ivo Andrić, naš najveći pisac kaže, ljudi tek protokom vremena shvate značaj i puteva i svega onoga što su uradili i izgradili. Ja volim da idem u Ljubostinju, Miličinu i Jefimijinu Ljubostinju, divno se osećam u Ljubostinji, iako je ovde u blizini manastor Đunis i Naupare i mnogi drug, ali u Ljuboistinju volim da idem. Iz Beograda do Ljubostinje će biti potrebno sat i 20 minuta“, rekao je Vučić.

Prethodno je Vučić, odmah po dolasku u Kruševac započeo sastanak kome su prisustvovali premijer Miloš Vučevič, ministar finansija Siniša Mali, ministar za javna ulaganja Darko Glišić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji Behtel Daren Mort i predsednik Upravnog odbora turske kompanije Enka Mehmet Tara. Prisustvovala je i ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar turizma i omladine Husein Memić, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanovića koju je vlada predložila za novog ministra tog resora, kao i ambasador SAD Kristofer Hil i drugi.

Potpisan je Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu izgradnje brze saobraćajnice Kraljevo – Raška – Novi Pazar i Raška–Jarinje. Memorandum su potpisali ministar za javna ulaganja Darko Glišić i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik za infrastrukturu u američkoj kompaniji „Behtel“ Daren Mort i predsednik Upravnog odbora u turskoj kompaniji „Enka“ Mehmet Tara.

Moravski koridor čine tri deonice: Pojate-Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac-Adrani dužine 53,88 kilometara i Adrani-Mrčajevci-Preljina dužine 30,66 kilometara.

Radovi na izgradnji Moravskog koridora – auto-puta od Pojata do Preljine su počeli polovinom decembra 2019. ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca. Vlada Srbije je sa američko-turskim konzorcijumom Behtel-Enka 5. decembra 2019. potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora u vrednosti od 745 miliona evra, a predviđeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto.

Deonica Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja, sastoji se od četiri saobraćajne petlje odnosno naplatne stanice: „Koševi“ koja će biti puštena u saobraćaj naknadno, „Velika Drenova“, „Trstenik“ i „Vrnjačka Banja“, što će stanovnicima ovih mesta omogućiti direktnu vezu sa novoizgrađenim auto-putem.

Takođe, u okviru ove deonice izgrađena su i 34 mosta i nadvožnjaka ukupne dužine 4,2 km. Od ukupno četiri mosta preko Zapadne Morave, najduži most na ovoj deonici je most od 711 metara i nalazi se u zoni Trstenika.

U okviru Projekta izgradnje Moravskog koridora predviđeni su bili i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava, u dužini od oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dve metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, čime će se obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja.

Puštanjem u saobraćaj ove deonice, vreme putovanja od Pojata do Vrnjačke Banje skraćuje se na pola sata, a od Beograda do Vrnjačke Banje na dva sata. Takođe, ovo je značajno i uoči početka zimske sezone na Kopaoniku, najvećem ski-centru u Srbiji, na koji će se stizati još brže i bezbednije, navode iz Koridora Srbije.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku Projekta, odnosno od Vrnjačke Banje do Preljine, u dužini od 54 km.

Ovaj novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi, povezujući oko 500.000 stanovnika ovog kraja, kažu u Koridorima Srbije. Moravski koridor povezuje Rasinski, Raški i Moravički okrug, prolazeći svojom trasom kroz Pojate, Ćićevac, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Adrane i Čačak.