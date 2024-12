Vučić: Od Kruševca do Vrnjačke Banje za 15 minuta, Srbija se menja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas prilikom obilaska nove deonice autoputa Kruševac (Koševi) – Trstenik – Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru (E-761), koja je duga 30 kilometara, da će se od Kruševca do Vrnjačke Banje stizati za 15 minuta, a građani će moći autoputem da putuju sutra od 9.00 časova.

Vučić je kazao da se nekada od Kruševca do Vrnjačke banje stizalo za 45 minuta. Naveo je da je ograničenje 130 km na sat i da je ovaj auto-put najširi u Srbiji, širok je 30 metara. Dodao je da na ovom autoputu postoji najveći razmak između dva suprotna smera, pa ne može da dođe ni do kakvih incidenata. Kada je reč o bezbednosti na putevima, rekao je da je time što je izgrađen put do Čačka, na godišnjem nivou spašeno najmanje 75 života.