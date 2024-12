PUTEVI SRBIJE: DEO AUTOPUTA E761, POJATE – PRELjINA, DEONICA OD KRUŠEVCA (KOŠEVA) DO VRNjAČKE BANjE PUŠTENA U SAOBRAĆAJ

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je danas 23.12.2024.g. u 9.30 časova pušten u saobraćaj deo autoputa E761: Pojate – Preljina („Moravski koridor“), deonica od Kruševca (Koševa) do Vrnjačke Banje, i to:

– Poddeonica 4: Kruševac (Koševi) – Medveđa, od km 27+600 do km 41+528,24;

– Poddeonica 5: Medveđa – Vrnjačka Banja, od km 41+528,24 do km 56+073,87;

– Deo Poddeonice 6: Vrnjačka Banja – denivelisana raskrsnica „Vrnjačka Banja“, od km 56+073,87 do km 57+560 desni kolovoz, odnosno do km 57+240 levi kolovoz autoputa.

Na predmetnom delu autoputa nalaze se 4 (četiri) denivelisane raskrsnice: „Koševi“, „Velika Drenova“, „Trstenik“ i „Vrnjačka Banja“, od kojih će u funkciji biti: „Velika Drenova“, „Trstenik“ i „Vrnjačka Banja“.

Uključenje i isključenje sa autoputa u zoni denivelisane raskrsnice „Koševi“ u ovom trenutku nije moguće.