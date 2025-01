Putarine od 10. januara : Cene putarine na deonici Koševi – Vrnjačka Banja

Od 10. januara 2025. godine počinje primena novog cenovnika Puteva Srbije, prema kojem će se putarina naplaćivati i na deonici Moravskog koridora, koja se prostire od naplatne stanice Koševi do naplatne stanice Vrnjačka Banja.

Ova odluka doneta je na sednici Vlade Srbije održanoj 30. decembra 2024. godine.

Cena putarine za automobile od naplatne rampe Koševi do naplatne stanice Vrnjačka Banja biće 160 dinara.

Cene putarina za ostale deonice:

– Velika Drenova – Vrnjačka Banja: 120 dinara

– Velika Drenova – Trstenik: 70 dinara

– Koševi – Velika Drenova: 40 dinara

– Koševi – Trstenik: 110 dinara

– Trstenik – Vrnjačka Banja: 60 dinara

Pored toga, putarina za vožnju auto-putem od Beograda do Vrnjačke Banje iznosiće 1.120 dinara. Takođe, putarina od naplatne stanice Niš istok do Vrnjačke Banje biće 670 dinara, dok će vozači koji se priključe auto-putu kod naplatne rampe Kruševac istok do Vrnjačke Banje plaćati 200 dinara.