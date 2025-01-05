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Архијерејска Литургија у недељу Светих Отаца

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Архијерејска Литургија у недељу Светих Отаца

Његово Високопреосвештенство Архиепископ и Митрополит крушевачки Г.Г. Давид богослужио је у Саборном храму светог Великомученика Георгија у Крушевцу у недељу Светих Отаца.

Епископу су саслуживали: протојереји – ставрофори: Ђорђе Милојковић,Цветан Топличанин, протојереји :Ненад Радосављевић, Драгић Илић, Александар Ерић, Ненад Драгичевић и Мирослав Николић; јереј Андрија Јелић; протођакони Јован Миленковић, Ненад Матић и ђакон Марко Цветковић.

По завршеној Светој Литургији Архиепископ и Митрополит крушевачки Г.Г. Давид произнео је беседу о данашњем Јеванђељу притом честитајући верном народу празник Светих Отаца, али и празник Оци.

У радости предворја оваплоћења Богомладенца Христа велики број верника је приступио светом причешћу и сјединио се са Господом.

  • Текст и фото: eparhijakrusevacka.com

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