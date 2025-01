Grad Kruševac, sa ciljem da obraduje najmlađe sugrađane, je uz podršku ljudi dobre volje obezbedio poklon paketiće za decu starosti do 10 godina, za Srpsku Novu Godinu.

Pozivaju roditelje da prijave svoje mališane za besplatne paketiće od danas do 12. januara na Prazničnom trgu, pre podne od 9 do 12 i popodne od 15 do 18 sati. Prilikom prijave popunjava se formular, a iz gradske uprave naglašavaju da je broj paketića ograničen. Podela paketića je 13. januara na Prazničnom trgu u 18 sati.