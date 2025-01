Od danas naplata putarine na Moravskom koridoru na rampi Kruševac Zapad

Od danas na Moravskom koridoru na rampi Kruševac Zapad naplaćuje se putarina za sva vozila.

Građani su tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika imali mogućnost da ne plaćaju putarinu na ovoj naplatnoj rampi , a od danas od rampe Kruševac Zapad do Vrnjačke Banje putarina se naplaćuje u iznosu od 190 dinara za putnička vozila, a za ostala prema kategorizaciji.

Moravski koridor spaja ovaj deo Srbije sa Beogradom, Novim Sadom, putovanja će biti znatno kraća i uticaće i na povećanje bezbednosti u saobraćaju. Inače, deonicu auto puta od tačke Koševi do Vrnjačke Banje dužine 30 kilometara u decembru je zvanično otvorio predsednik Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom naglasio da je ovo velelepni auto put, digitalni i ujedno najširi u Srbiji.

Do zavšteka koridora ostalo je još 47 kilometara od Vrnjačke Banje preko Adrana do Preljine. Podsećamo za putničke aitomobile putarina od rampe Kruševac Zapad od danas se naplaćuje i iznosi 190 dinara do Vrnjačke Banje.