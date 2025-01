Institut Batut: Simptomi gripa visoka temperatura, opšta slabost, respiratornih simptoma prolaze za 7 do 10 dana, bez komplikacija

Virus gripa potvrđen je do sada u 16 okruga u Srbiji, međukojima je i Rasinski, objavljeno je u novom izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Kako se navodi u izveštaju „Batuta“, do sada su potvrđena četiri tipa virusa gripa – tip A, AH3, A netipizirani i tip B. Simptomi gripa su visoka temperatura, opšta slabost i dolazak do respiratornih simptoma koji prolaze za sedam do 10 dana, bez komplikacija.

Kod osoba koje imaju hronične bolesti mogu se javiti komplikovane forme.