Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o podršci mladima, povećanje plate prosvetarima

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, koji se odnosi na državljane Srbije od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, a kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa samo jedan odsto učešća, saopštila je vlada.

Za ovaj kredit mogu da apliciraju zaposleni na neodređeno vreme, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici, dok su zaposleni na određeno vreme dužni da na zahtev obezbede jemstvo člana porodice. Kada je reč o nezaposlenima, oni su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice (jemac-platac). Maksimalna vrednost kredita koji može da se podigne je 100.000 evra, a ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti ni o ceni kvadrata, po gradovima.

Obaveze banaka su da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period, kao i da prevremeno otplati kredit bez naknade, delimično i u celosti. Ovim zakonskim rešenjima predviđen je grejs period od godinu dana sa fiksnom kamatnom stopom od 3,5 odsto, subvencija države je dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor plus dva odsto. Period otplate ovog kredita je do 40 godina, a najviše do 70. godine života, dok je garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita.

Novcem od ovog kredita mogu da se kupe kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža ili garažno mesto, ukoliko je zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće, ali isključivo uknjiženi objekti, bilo da su u starogradnji ili novogradnji.

Predmet kupovine mogu da budu i objekti u izgradnji kod kojih banka ili Republika Srbija finansira izgradnju, u okviru projektnog finansiranja te banke, u okviru projektnog finansiranja druge banke (ukoliko je objekat završen više od 60 odsto), gde je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica.

Vlada usvojila uredbu za povećanje plate prosvetarima po pet odsto u martu i oktobru

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, kojom se koriguju koeficijenti za obavljanje poslova određenih grupa zaposlenih u prosveti u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama, saopštila je vlada.

Ovom dopunjenom uredbom uvećavaju se osnovni koeficijenti za obračun i isplatu plata odgovarajućih grupa zaposlenih u obrazovanju i to počevši od obračuna i isplate plate za mart 2025. godine u visini od pet odsto, kao i od obračuna i isplate plate za oktobar 2025. godine, takođe u visini od pet odsto.

Kako je navedeno, time je realizovan dogovor Vlade Srbije i reprezentativnih sindikata u prosveti kojim se unapređuju materijalni položaj i uslovi rada zaposlenih.

Na sednici je donet i Zaključak o usvajanju Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, za koji je, takođe, postignuta saglasnost na sastancima sa reprezentativnim sindikatima.

Vlada Srbije usvojila Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji za period od 2025. do 2030. godine i prvi trogodišnji Akcioni plan za njeno sprovođenje od 2025. do 2027. godine, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Cilj Strategije je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kako bi u potpunosti uživali sva prava i ravnopravan život u zajednici uključivanjem u sve oblasti društvenog života na jednakoj osnovi i uz puno poštovanje ličnog dostojanstva, nezavisnosti, slobode izbora i individualnosti.

Vlada Srbije usvojila Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Vlada Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kojim se uređuje uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Srbiji u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Usvajanje ovih zakonskih rešenja je od naročitog značaja za unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

FOTO TANJUG/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIĆ

izvor/TANJUG