Drugo polugodište počinje u ponedeljak 20. januara

Nakon zimskog raspusta, koji je ove godine počeo 24. decembra 2024. godine i trajao 27 dana, drugo poligodište za đake osnovnih i srednjih škola, počinje u ponedeljak 20. januara.

Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu koja predviđa dva vanredna povećanja plata prosvetarima od po pet odsto, ispunjeni su zahtevi četiri reprezentativna sindikata tako da nema nikakvih smetnji za dalje održavanje nastave a u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, u školama gde nije završeno zaključivanje ocena za prvo poligodište, mogu to uraditi od 20. do 24. januara-rekao je načelnik Školske uprave Kruševac za Rasinski okrug Zoran Asković. U pomenutom terminu kao i od 7. do 10 aprila osmaci imaju šansu da promene odluku za treći izborni predmet za završni ispit koji će biti realizovan 16, 17. i 18. juna a probna mala matura je 21. i 22. marta.