Nacionalne službe za zapošljavanje : Program GARANCIJA ZA MLADE

U okviru programa GARANCIJA ZA MLADE Nacionalne službe za zapošljavanje, od trećeg januara otvoren je novi javni poziv za samozapošljavanje mladih do 30 godina i trajaće do 28. februara.

Nakon podnošenja zahteva NSZ, donosi se odluku u roku od mesec dana i lica mogu otvoriti svoju preduzetničku delatnost. Da li će im biti odobrena sredstva, podnosioci zahteva znaće u roku do 45 dana a nakon toga ako zahtev bude rešeno u njihovu korist važno je da im firma radi aktivno-kaže Ana Bacić iz kruševačke filijale. Na evidenciji NSZ JE 15,2 odsto lica mlađih od 30 godina u Rasinskom okrugu to je 2.200 lica a na području Kruševca oko 1.000 lica. Veliko je interesovanje za program GARANCIJA ZA MLADE od prošle do ove godine 97 je novootvorenih privrednih subjekata.