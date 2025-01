Veliko interesovanje poslodavaca za dualno obrazovanje

Za poslodavce koji zele da rade po modelu dualnog obrazovanja, i za one kojima će ovo biti prvo iskustvo , ali i za one koji već jesu u ovom sistemu, rok za prijavljivanje je produžen do 31. januara.

U Rasinskom okrugu je preko 30 kompanija zainteresovano za ovakav vid obrazovanja, a uključeno je 5 srednjih stručnih škola.

Privredna komora Srbije, RPK je u prehodnom periodu intezivno radila na prikupljanju informacija o potrebi poslodavaca za buduće kadrove, jer ovo i jeste period kada se najveći broj poslodavac i javlja ovoj ustanovi. Prvobitni rok za podnošenje prijava je zbog velikog interesovanja , produžen istakla je iz Regionalne privredne komore u Kruševcu Danijela Lazarević.

Do sada, je model dualnog obrazovanju uključeno 5 srednjih stručnih škola.

U toku samog procesa poslodavci mogu da prate rad učenika, to zapravo čine licencirani instruktori koji osim što prate rad, biraju najbolje. Sa druge strane učenici dobijaju mogućnost stalnog zaposlenja, usvajaju znanje koje mogu odmah da primene.

Rok za prijavu traje do 31. januara.