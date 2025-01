Astronomsko udruženje Eureka u sredu 29. januara od 17.30 na Bagdali organizuje posmatranje planeta – Saturna, Venere, Jupitera i Marsa.

Ova aktivnost realizuje se u saradnji sa Astronomskom opservatorijom Beograd uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Inče, u ovom periodu na noćnom nebu mogu se videti sve planete Sunčevog sistema.

Planetarni maraton: pridružite se posmatranju retkog astronomskog događaja

Ovih večeri, a sve do kraja januara i početka februara, ljubitelji astronomije imaće priliku da uživaju u retkom astronomskom događaju. Šest planeta Sunčevog sistema biće istovremeno vidljivo na noćnom nebu.

Venera, Saturn, Neptun, Uran, Jupiter i Mars biće vidljivi što golim okom, što uz pomoć dvogleda ili teleskopa, tokom nastupajućih zimskih večeri. Ovaj jedinstveni astronomski fenomen događa se jednom u približno sto godina i predstavlja poseban trenutak za sve ljubitelje noćnog neba.

Šta ovaj događaj čini posebnim?

Ovu pojavu dugujemo kompleksnoj nebeskoj mehanici, i situaciji tokom koje se planete na svojim orbitama oko Sunca nađu u pozicijama koje omogućavaju njihovu istovremenu vidljivost sa Zemlje.

Venera, Mars, Jupiter i Saturn biće vidljivi golim okom, dok će za Uran i Neptun biti potreban manji teleskop. Iako je Merkur, najmanja i najbliža planeta Suncu, obično teško vidljiv zbog svoje blizine Suncu, ovaj događaj će i bez njega biti izuzetan.

Prvi na redu za posmatranje biće Saturn, Venera i Neptun, koji će zalaziti nedugo nakon početka događaja. Uran će biti vidljiv sve do ponoći, Jupiter do dva sata ujutru, dok će Mars krasiti nebo sve do zore.

Emitovanje će se obaviti preko YouTube kanala Astronomska Opservatorija u Beogradu https://www.youtube.com/watch?v=1TK8bwAqznY