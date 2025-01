Miloš Vučević podneo ostavku na mesto premijera

„Ono što ostavlja duboke posledice po društvo je ozbiljna podela. Apsolutno je smišljeno iz inostranstva, podlo smišljeno, udareno na obrazovanje. Nerazumevanje jednih za druge, bezbroj rasprava i sukoba širom Srbije. Koliko god smo pozivali na smirivanje strasti, uvek se po nekom zlom scenariju nešto desilo. Kao da je neka nevidljiva ruka stvorila novi incident i stvorila tenzije u društvu“, rekao je Miloš Vučević u vanrednom obraćanju.

On je dodao da je jutros imao razgovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je prihvatio njegove argumente i odluku.

„Da ne bi dalje podizali tenzije u društvu doneo sam ovu odluku koju sam vam saopštio“, kazao je Vučević.

Najavio je da će danas ostavku podneti i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

„Time smo ispunili i one najpolitičnije zahteva najekstremnijeg dela demonstranata. I predsednik Vlade i gradonačelnik Novog Sada smatraju da su objektivno odgovorni za ono što se desilo i kao objektivno odgovorni podnosimo ostavke. Neka to dovede do smirivanja strasti, neka to dovede do vraćanja dijalogu, razgovoru. Za koju god stranku da glasate ili navijate, moramo biti svesni da Srbiju moramo da sačuvamo kao državu, ne Srbiju kao emociju“, poručio je premijer u ostavci.