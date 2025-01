Ministar Gašić: Helezu nije dato da razume odluku premijera Vučevića

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da bosansko-hercegovački ministar Zukan Helez nanovo, bez uspeha pokušava da prevaziđe sopstvenu nebitnost, te da je njegova potreba da nešto saopšti povodom ostavke premijera Vučevića prevagnula nad pameću i kućnim vaspitanjem, što, kako ocenjuje, u Helezovom slučaju nije bilo teško.

Zukanu Helezu, kako ocenjuje srpski ministar odbrane, nije dato da razume veličinu i ozbilјnost odluke Miloša Vučevića, koji uprkos apsolutnoj skupštinskoj većini, odstupa sa pozicije predsednika Vlade i, kao ozbilјan političar, pokazuje da mu je odgovornost preča od fotelјe.

– To su, bojim se, za njih više sfere promišlјanja. Siguran sam da Helez i njegova klika negde duboko u sebi čeznu da na čelu svog entiteta vide ličnosti kvaliteta predsednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića, lјudi koji iza sebe imaju jasnu politiku, lični integritet i rezultate – istakao je Gašić.

Prema njegovim rečima, nasilno rušenje demokratski izabrane vlasti u Srbiji, za šta se Zukan Helez otvoreno zalaže, ostaće samo pusti san neprijatelјa srpskog naroda.

– Savetovao bih Helezu da se iz toga sna što pre probudi i da sve svoje sposobnosti, koliko god da ih ima, usmeri na onaj posao za koji ga plaćaju građani Bosne i Hercegovine. Republika Srbija je ozbilјna zemlјa, i da je mudriji, Helez bi mogao mnogo toga da nauči od nas. Određen broj bošnjačkih političara svoj imidž grade na otrovnoj retorici, revanšizmu i konfrontaciji sa Srbijom i Srbima, a to je pogrešno. Građani BiH, kada dođu u Srbiju, vide zemlјu koja se gradi, radi, u kojoj lјudi bolјe žive… Vide Vojsku Srbije koja je dobro opremlјena, obučena, plaćena… I sve to žele da imaju i u svojoj zemlјi, ali im razni Zukani to ne dozvolјavaju – zaklјučio je ministar Bratislav Gašić.