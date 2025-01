Vučić započeo dvodnevnu posetu Rasinskom okrugu u Ćićevcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas dvodnevnu posetu Rasinskom okrugu u Ćićevcu, gde u zgradi Narodne biblioteke razgovarao sa građanima. a potom je obišao fabriku Kolarević d.o.o.

Sa predsednikom Vučićem su i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.

U Varvarinu je razgovarao sa meštanima u Domu kulture i obišao pogon za proizvodnju nameštaja „Nameštaj Lika“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ulaganja u Varvarin . Početkom marta biće započeta izgradnja puta od Obreža do Katuna vrednog 4,5 miliona evra. Najavljena je i rekonstrukcija škole u Obrežu vrednosti 2,4 miliona evra.Vučić je obećao građanima varvarinske opštine da će im do jeseni biti urađen projekat za sekundarnu vodovodnu mrežu, da bi pored Varvarina i Ćićevca i građani okolnih mesta dobili pijaću vodu, pošto su građani Varvarina taj sekundarni vodovodi istakli kao drugi najveći problem u opštini. Takođe je obećao dovodjenje investitora za fabriku koja bi zaposlila 200 do 250 ljudi, kao i obezbeđivanje ličnih pratilaca za decu ometenu u razvoju.