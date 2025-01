U Trsteniku skup povodom osnivanja pokreta: Nema kompromisa po pitanju državno-pravnog statusa Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj posti Rasinskom okrugu. Prvog dana obišao je škole i fabrike u Ćićevcu i Varvarinu i razgovarao s građanima o svakodnevnim problemima sa kojima se suočavau. Najavio je velika ulaganja u taj kraj. U Trsteniku se građanima obratio u hali sportova i izjavio da je ono što se dešava u poslednjih nekoliko meseci direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da sruše našu zemlju. Poručio je da neće dozvoliti ni prelaznu, ni ekspertsku vladu, već da će nova vlada biti srpska vlada koja neće biti sluga bilo kome. Pozvao je profesore univerziteta na razgovor, da se dijalogom reše problemi i da deca idu u školu.

Predsednik Srbije Aleksandar rekao je u Trsteniku da je ono što se dešava u poslednjih nekoliko meseci direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da sruše našu zemlju.

„Bezbroj puta sam vam, poštovani građani, govorio da se ne obazirete na naloge stranih sila, kada želite da vodite svoju zemlju na slobodarski način, da vi donosite odluke, da donosite odluke u ime vašeg naroda i u interesu vašeg naroda, a ne u interesu velikih sila, doći će trenutak kada će pokušati sve i uraditi sve, da vas obore. Ali nije problem u tome što hoće da obore mene, Batu (Gašića) ili nekog drugog. Problem je u tome što oni hoće da sruše Srbiju“, istakao je Vučić.

Naglasio je da ono što se vidi poslednjih nekoliko meseci jeste direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da sruše našu zemlju.

„Zašto to rade i zašto im je to potrebno? Nije teško pogoditi. Pogledajte šta je rekao Aljbin Kurti. Pogledajte šta je rekla Nataša Kandić. Pogledajte šta je rekla Sonja Biserko. Pogledajte šta kažu svi u Hrvatskoj, listom. Bez razlike. A onda postavite pitanje: a što bi oni želeli neko dobro Srbije? Zbog čega bi želeli neko dobro Srbije? Zbog čega bi Hrvatska želela da Srbija, koja ima dvostruko slabiju vojsku od nje, danas ima snažniju vojsku od nje po svim kriterijumima u svetu? Zbog čega bi oni želeli da Srbija raste brže nego oni ekonomski“, naveo je Vučić.

Istakao je da bi Srbija da je nisu napali sa svih strana bila zemlja sa najvećom stopom rasta. „I ja vam kažem, biće zemlja sa najvećom stopom rasta ove godine. Uprkos njihovim brutalnim napadima“, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar rekao je da neće dozvoliti ni prelaznu, ni ekspertsku vladu, već da će nova vlada biti srpska vlada koja neće biti sluga bilo kome.

Govoreći na skupu u Hali sportova u Trsteniku, u okviru posete Rasinskom okrugu, Vučić je preneo da je jedan važan stranac došao kod njega posle ostavke Miloša Vučevića i rekao da je najbolje da se sada u Srbiji napravi ekspertska vlada.

Kako je naveo, taj stranac mu je rekao da je u pitanju i njegova bezbednost.

„Ja sam na to, i sad vam vidite javno govorim pred svima, rekao, stvarno, izgleda vi mene niste dobro slušali i niste razumeli. Vi niste shvatili. Ja da vama dam ekspertsku vladu, Aleksandar Vučić, da vam da neke lopuže da upravljaju Srbijom bez izbora i bez narodne volje. Ja da vam omogućim da ponovo pljačkate zajedno sa njima ovu našu napaćenu zemlju“, rekao je Vučić.

On je dodao da je pošto mu je taj čovek pomenuo bezbednost, to razumeo kao pretnju i mogućnost da ga ubiju.

„Nije nikakav problem. Možete i to da uradite. Ali vam nikada neću popustiti i neće biti ni prelazne, ni ekspertske vlade. To vam garantujem svojim životom. Nema ni prelazne, ni ekspertske vlade, biće srpska vlada. Izbori može, referendum može, demokratija, sve. Ali neće biti vlada sluga bilo kome. Taj film nećete da gledate dok sam živ i dok sam predsednik ove zemlje. I onda se nešto naljutio“, ispričao je Vučić.

Dodao je da ne razumeju da na ovom svetu postoje ljudi kojima je obraz, čast i ono što ostaje iza njih važnije od života, ali da su njegovi planovi drugačiji.

„Naši planovi su da razgovaramo sa svima, sa onima koji drugačije misle. Čak i sa onima od naših političkih protivnika o kojima mislimo sve najgore. Čak i sa njima. I ja ću kao predsednik Republike, kada se konstatuje Miloševa ostavka, svakoga od njih da pozovem i sve poslaničke grupe na razgovore. I onima za koje unapred znate da neće doći. Ako hoće, mi im razgovor nudimo. Kao što smo ponudili razgovor i ovim mladim ljudima u Srbiji koji protestuju već mesecima, ne uče i ne idu u škole. Dođite da razgovaramo“, pozvao je Vučić.

Upitao je studente zašto neće da razgovaraju kada su im, kako je rekao, ispunili sve zahteve.

„I zato vas obaveštavamo da smo danas isplatili stipendije za sve studente i sve ono što su im bile rate za kredite koje je trebalo da isplatimo“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je ogromna razlika između prosvetnih plata danas i kolike će biti za deset meseci i da su prihvatili povećanje plata svima od zdravstva do visokog obrazovanja.

„Ali nešto nije dovoljno, nešto nije dovoljno. A šta mislite šta je to što nije dovoljno? Neko spolja nije zadovoljan svim onim što Srbija napreduje. Neki spolja žele Srbiju da vrate nazad. Ne zaboravite 2012. godinu i to su istorijske činjenice, 2012. godine Srbije je bila na izdisaju. Tada ste imali 600.000 ljudi manje zaposlenih, a imali smo bar 300.000 ljudi više u Srbiji“, rekao je Vučić.

On je istakao da je Srbija tada nestajala.

„Sve je nestajalo. Napravili smo političku stranku 2008. SNS kao neku vrstu srednjeg puta. Možete sa Evropljanima, ali da čuvate tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Da probamo da pošteno i ogromnim radom izguramo i izborimo se za bolju budućnost. Promenili smo lice zemlje danas“, rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija u tom trenutku bila četvrta u regionu zapadnog Balkana po visini primanja, a ispred su bili Crna Gora sa 50 odsto većim platama, BiH sa 20 odsto više, Severna Makedonija je bila negde na istom nivou. „A danas smo apsolutno prvi. Zašto bi nam neko to dozvolio“, upitao je Vučić.

Dodao je da mu je večeras mitropolit kruševački David ispričao nešto što mu je govorio i patrijarh Pavle.

„Govorio je sveti patrijarh naš, nas Srbe puste 20 godina da imamo mira da nešto podignemo u zemlji, a onda dođe ropstvo ili ustanak, pa onda opet dobijemo nekih 20 godina priliku i opet nas vrate u sukobe, ustanke, ropstvo i sve drugo. Kao da mi ne umemo da radimo kao i svi drugi narodi, već je potrebno Srbiju da vraćaju nazad“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je profesore univerziteta na razgovor, da se dijalogom reše problemi i da deca idu u školu.

„Želim da pozovem sve profesore univerziteta da ne zabijaju glavu kao nojevi u pesak, već da razgovaraju sa svojom državom, nemaju rezervnu državu“, poručio je Vučić na skupu u Hali sportova u Trsteniku u okviru posete Rasinskom okrugu.

On ih je pozvao da započnu dijalog i istakao da je to njegova iskrena ponuda.

„Da sednemo, da započnemo dijalog i da probleme rešavamo na najbrži i najbolji mogući način u interesu svih naših građana. To je moja iskrena ponuda i spreman sam u svako doba dana i noći da razgovaramo. Ako nećete sa mnom, imate ministara koliko hoćete, a ako nećete ni sa njima, imate koga god drugog hoćete“, rekao je Vučić.

Naglasio je da tu nema nikakve sujete, i da treba rešavati probleme i da deca idu u školu, jer kako je dodao, potrebna su nam deca koja znaju, a ne deca koja ne znaju.

„Nama je potrebna mladost koja predstavlja budućnost, a ne oni koji će da znaju manje od nas“, istakao je predsednik Srbije.

O rezulatatima koje su postigli, kako kaže, pisaće se knjige.

„Hvala vam za ogromnu ljubav, hvala vam za ogromnu podršku svih ovih godina. Hvala vam za sve aplauze i što volite Srbiju. Zato nam je potreban pokret da promenimo stvari, da promenimo one koji su loši među nama, koji su korumpirani takođe, da idu iza rešetaka, a da neki novi pošteni ljudi dođu i zauzmu njihove pozicije. Pozivam vas da nam se pridružite“, poručio je Vučić.

On je rekao da je na vlasti 12,5 godina, što je, kako je rekao, verovatno najduže u Srbiji i da je zadovoljan onim što ostavlja iza sebe.

„U svakom smislu sam ostvario sve što sam želeo. Imam još neke snove do kraja mandata i oni su vezani za Ekspo 2027, za to kako još da promenimo lice Srbije, kako da nam prosečna plata te 2027. bude 1.400 evra, a penzija 650 evra, ali i za to kako da izgradimo zemlju da bude još lepša nego što je danas“, rekao je Vučić.

Dodao je i da mu ništa važnije na svetu nije od političkog nasleđa.

„Imam troje divne dece, ponosan sam na njih i na Danila i na Milicu i na Vukanu. Šta mi je još u životu potrebno? Lagali su vas narode za Jovanjicu, lagali su vas za moje restorane koje nemam, lagali su vas za račune koje nemam“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ponovio i da se 13 godina borio za zemlju kako bi je ostavio u mnogo boljem stanju nego što je bila kada je on došao na vlast.

„Šta čovek koji je tako dubinski zadovoljan ima da izgubi? Ništa. Ali vam neću dati Srbiju na tacni. Boriću se, boriću se do poslednje kapi znoja, do poslednjeg atoma snage. Boriću se protiv najgorih u ovoj zemlji i onih koji je guraju u nemire. Neću odustati i neću posustati“, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nema kompromisa po pitanju državno-pravnog statusa Srbije, što znači da je Kosovo i Metohija deo Srbije, kao i da moramo da čuvamo državu i svoje prijatelje.

On je rekao da je to njegova poruka svim građanima Srbije, ali i svim strancima koji, kako je rekao, pokušavaju da sprovedu revoluciju.

„Nema kompromisa po pitanju državno-pravnog statusa Republike Srbije, što znači Kosovo je Srbija. Nema uvođenja sankcija našim prijateljima, ma koliko vi to tražili i ma koliko vi na tome insistirali. I ne damo vam Srbiju da je opljačkate onako kako ste je zajedno sa ovim lopovima opljačkali od 2000. do 2012. Jedva smo je u život povratili“, rekao je Vučić i zahvalio građanima na veličanstvenom dočeku u Hali sportova u Trsteniku.

Vučić je naveo da moramo da čuvamo državu i svoje prijatelje.

„Zato neće biti sankcijani Ruskoj Federaciji, zato ćemo da čuvamo i gradimo prijateljstvo sa Kinom i zato ćemo da štitimo slobodu Srbije, jer sloboda je najviša vrednost ove zemlje. Ovo je moja poruka svim građanima Srbije, ali i svim ovim strancima koji pokušavaju da sprovedu revoluciju“, rekao je Vučić.