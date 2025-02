Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas razgovara sa građanima u Aleksandrovcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas razgovara i sa građanima u Aleksandrovcu. U Domu kulture „Milosav Buca Mirković“ okupio se veliki broj građana kako bi razgovarali sa predsednikom, a deo njih ostao je ispred zgrade, jer svi nisu mogli da uđu.

Predsednik je poručio u Aleksandrovcu da Srbijom neće da upravlja ulica, već njeni građani odlukom na izborima i dodao da se nada da studenti i drugi mladi ljudi neće nasesti na trikove političara i tražiti ekspertsku vladu.

Vučić je, obraćajući se građanima u Aleksandrovcu gde je u okviru posete Rasinskom okrugu, ponovio da neće biti nikakvih ekspertskih ili prelaznih vlada, već da će biti formirana normalna srpska vlada ili će se ići na izbore.

On je podsetio da je pokojni patrijarh Pavle svojevremeno govorio da uvek imamo 15 ili 20 godina mira i napretka, a da onda dolaze sukobi, ratovi, ustanci i Srbiji nikako da krene na bolje.

„Tako je i danas, taman kada smo Srbiju izvukli iz bede i kada je krenula da se oporavlja, odjednom je napadnuta spolja ogromnim novcem uloženim u nemire i sukobe unutar zemlje“, kazao je Vučić.

U Aleksandrovcu za putnu infrastrukturu osam miliona evra, mašine stižu 1. marta

Predsednik Vučić izjavio je u Aleksandrovcu da će država uložiti u putnu infrastrukturu Župe osam miliona evra, što će zajedno sa pešačkom zonom i prečistačem za vodu preporoditi Aleksandrovac i naglasio da mašine stižu već u prvim danima marta.

„Danas imamo projekat za pet putnih pravaca vredan 885 miliona dinara, to je 8 miliona evra, skoro ceo godišnji budžet Aleksandrovca koji ćemo uložiti u putnu infrasturkuturu u Župi, a to će bukvalno preporoditi Aleksandrovac. Kada budemo uradili pešačku zonu i prečistač za vodu Mitrovo polje stvari će biti mnogo drugačije i neuporedivo lakše nego danas“, naglasio je Vučić.

Mašine će kako je naveo, na mnogim potezima i u sela Trnavci, i Vržogrnci stići brzo, rekao je on i precizirao da će mehanizacija moći da se viditi od početka marta – već 1, 2, 3.

Predsednik je dodao da je u tih pet putnih pravaca upisan i gornji deo Župe.

Na skupu u Aleksandrovcu, u razgovoru sa građanima koji su izneli šta im je potrebno, Vučić je rekao da zna šta nije, a šta je trebalo da bude urađeno.

„Ponešto ipak jesmo uradli od vrtića do nekih drugih stvari. Makar se nešto radilo, saglasan sam da je moralo mnogo više“, rekao je Vučić koji je danas nastavio obilazak Rasinskog orkuga.

izvor/ TANJUG