U nedelju FK Napredak – OFK Beograd

U 22.kolu Mozzart Bet Super lige Srbije, fudbaleri Napretka u nedelju od 16 časova, gostuju ekipi Ofk Beograd, a utakmica će se igrati na stadionu Kraljevica u Zaječaru.

-Do prošlog kola OFK Beograd je bio treći na tabeli i po meni je apsolutni hit prvenstva. Ekipa je jako dobro vođena, sa iskusnim trenerom Simom Krunićem, fenomenalnim pojedincima i sigurno da su favoriti. Statistika je takva, kakva je i ne obaziremo se na to da li ja vodim, i što Krstić ne može da igra. Apsolutno je to sad nebitno. Sigurno da bi meni psihološki lakše bilo da budem uz ekipu, ali koga nema, bez njega se može. Sigurno je da ćemo naći način kako da sprovedem zamisli i da pomognem ekipi. Da ponovim, ekipa OFK Beograda je fenemenalna i zbog poraza u prošlom kolu uradiće sve da pobedi. Mi, posle odlične utakmice sa Vojvodinom, u kojoj smo uz malo sreće mogli zasluženo i do tri boda, idemo u Zaječar u dobrom raspoloženju i ja sam optimista, verujem u ovaj tim, u moj stručni štab i da i bez mene možemo da napravimo pozitivam rezultat, a uz Božiju pomoć i da pobedimo – istakao je na konfereneciji za medije šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević.