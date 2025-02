Povodom Sretenja odlikovane ustanove Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja Vojnomedicinskoj akademiji, Tehničkom remontnom zavodu NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“ Kragujevac, Tehničkom remontnom zavodu „Čačak“ i Tehničkom opitnom centru, na svečanosti održanoj u Palati „Srbija“.

Uručenju odlikovanja zaslužnim pojedincima, institucijama i udruženjima prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovana je Vojnomedicinska akademija za naročite zasluge u oblasti zdravstvene zaštite, povodom 180 godina postojanja, a Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“ Kragujevac odlikovan je Ordenom belog orla s mačevima prvog stepena za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane Republike Srbije, povodom 75 godina rada. Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovan je Tehnički remontni zavod „Čačak“ za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti, dok je Srebrnom medaljom za zasluge odlikovan Tehnički opitni centar za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblastima odbrane i bezbednosti Republike Srbije.

Čestitajući dobitnicima najviših državnih priznanja, predsednik Vučić im je poručio da od danas imaju veću odgovornost, da ona više nije lična, već da sada nose odgovornost cele Srbije.

– Ovo nije samo zahvalnost za sve što ste učinili, već obaveza za vas mnogo veća od te zahvalnosti. Hvala za sve to što ste podarili našoj zemlji, a da se tome nismo nadali. Orden je nešto što niste tražili, a zaslužili ste mnogo više od toga – poručio je predsednik Srbije.

U svom obraćanju, on je istakao da su sve velike stvari jednostavne i uglavnom se mogu izraziti u jednoj reči, bilo da je to sloboda, pravda, čast, dužnost, milost ili nada. Kako je naglasio, ta misao bolje nego bilo koja druga održava suštinu onoga što današnjeg dana obeležavamo, čega se podsećamo i čemu težimo već više od 200 godina.

– Zbog slobode i pravde došlo je do ustanka 1804. godine. Te reči – milost, nada, pravda bile su razlog donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine. Reči dužnost i čast danas su pokretač svega što radimo u Srbiji. One su temelj svakog našeg napora, one su zajedno sa drugim, isto tako jednostavnim pojmovima, istovremeno i zakletva i gorivo, ono što nas opominje i tera napred. Istovremeno, u tim jednostavnim, kratkim rečima nalaze se i svi razlozi zbog kojih danas uručujemo najviša državna priznanja onim ljudima koji su ih svojim delom potvrdili, ovaplotili, živeli njihovo značenje i ovom društvu dali mnogo više nego što su od njega dobili i tražili – rekao je predsednik Vučić.

Načelnik VMA pukovnik prof. dr Nenad Perišić istakao je da je izuzetna čast dobiti značajno državno odlikovanje od predsednika Republike.

– Najzaslužniji za ovo priznanje su zaposleni u VMA, koji su ga svojim odgovornim i pregornim radom i zaslužili. Ovo je i obaveza da radimo više i bolje u interesu građana Republike Srbije – rekao je pukovnik Perišić.

Direktor Tehničkog remontnog zavoda NH „Đurđe Dimitrijević-Đura“ Kragujevac potpukovnik Slaviša Stojiljković naglasio je da je priznanje koje je danas uručeno namenjeno rezultatima dosadašnjeg rada i angažovanja svih zaposlenih, ali i saradnicima Zavoda.

– Rezultat bez saradnje sa preduzećima odbrambene industrije i podrške Sektora za materijalne resurse i Uprave za odbrambene tehnologije ne bi bio moguć. Velika je čast biti laureat ovakvog priznanja, jer naša ustanova dugi niz godina uspešno ostvaruje svoju misiju i zadatke, a za budući rad svakako je podstrek i motiv da se svi zajedno više angažujemo – poručio je potpukovnik Stojiljković.

Govoreći o odlikovanju, direktor Tehničkog remontnog zavoda „Čačak“ pukovnik dr Vojkan Radonjić rekao je da predstavlja priznanje za sve pripadnike – i sadašnje aktivne, ali i bivše pripadnike.

– Takođe, priznanje je i za Vojsku Srbije, ali i za Kopnenu vojsku, naročito u godini kada Zavod obeležava 100 godina rada i postojanja. Naravno, odlikovanje će dati dodatni stimulans i progres Zavodu, koji je spreman da prihvati nove tehnologije i da pomogne našoj vojsci u održavanju savremenih tehničkih sredstava – naglasio je pukovnik Radonjić.

Direktor Tehničkog opitnog centra pukovnik dr Saša Veselinović rekao je da je današnje odlikovanje veliko priznanje za ceo Centar i za sve njegove ostvarene rezultate.

– Ovo je priznanje za sve zaposlene koji godinama ulažu veliki rad i trud da bi ostvarili takve rezultate. To ne bi bilo moguće bez velike podrške Ministarstva odbrane i Generalštaba, odnosno cele Vojske Srbije, koji su naš rad prepoznali kao svoj imperativ i interes – naglasio je pukovnik Veselinović.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsednici narodnih skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić, predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, ministri u Vladi, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i brojni gosti iz zemlje i regiona