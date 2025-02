Zoran Tomić: Saopštenje

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Kruševac u lokalnom parlamentu „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ Zoran Tomić oglasio se saopštenjem.

„Dok se Srbija bori za investicije, da napreduje i jača i sačuva svoje nacionalne interese, nažalost imamo pojedince i interesne tajkunske grupe koje bi sve uradile da zemlju i naš grad vide na kolenima. Ti isti nisu naučeni da se na fer način politički bore, već da lešinare i da političku slavu stiču na krilima tragedija. Tako i danas zloupotrebljavaju omladinu i svoje političke aktiviste infiltriraju da huškaju tu omladinu da njihovu uličarsku politiku sprovode. Napali su me za tvit, lični stav i mišljenje bazirano na tome što u Kragujevcu se na snimku jasno vide njihovi akteri koji obučavaju omladinu kako da isceniraju scene udara automobila u masu i to citirajući objavu drugog korisnika na tviteru. Vidite, taj detalj semnekar u svom saopštenju nije hteo da prikaže, već je isekao i stavio samo tekstualni deo tvita. Od tajkunovih pulena ništa drugo i ne može da se očekuje osim da huškaju građane jedne na druge, da prišivaju ljudima epitete i da izazivaju na sukobe i mržnju. Još prozivaju za to što nisam glasao za predloge koje su dostavili u skupštini grada Kruševca. Zaboravio drvodelja da spomene u saopštenju da kad sam njegove odbornike pitao kako bi i odakle obezbedili besplatne udžbenike, da su me usmerili da pitam Tončeva za to. Njihov predlog se sastoji u 6 tačaka i sa nula odgovora na pitanja koja su sa moje strane i odborničke grupe na čijem sam čelu dobili. Takođe isto su uradili i sa predlogom za osnivanje fonda za lečenje teško obolele dece. Još zamislite ni svi oni nisu glasali za taj predlog, pa je tako šef odborničke grupe ovog drvodelje morao da glasa umesto predlagača akta, bivšeg načelnika ginekologije Opšte bolnice Kruševac. On traži da ga drugi poštuju, a sam nije ispoštovao poziciju na kojoj se nalazi i nije ni glasao za predlog koji je branio. Ako su već moralne gromade, zašto taj semenkar ne insistira da njegovi odbornici podnesu ostavke zbog ovog nemoralnog čina? Mi smo na konferenciji za novinare prošle godine to tražili, nisu se ni oglasili, a dokazi za isti postoje. Građani Kruševca su u direktnom prenosu to mogli da vide. Od ovakvih (ne)ljudi ne možete očekivati da će se založiti za boljitak svih građana ovog našeg grada, već lični boljitak njihovog tajkuna od čije volje je i zavisilo ko će biti na listi. Isti oni se tog tajkuna na sednicama ograđuju i gnušaju, ali kad stigne nalog da se ide na ulicu, bez problema se oblače dresovi, uzimaju vuvuzele i huškaju drugi da prljav posao za tajkuna rade. Mi kao stranka podržavamo stav predsednika Vučića i pozivamo sve studente da sednu za sto da razgovaramo, da jasno predlože svoje predstavnike plenuma i ukažu šta je to što od zahteva nije ispunjeno, a sve što su tražili Vlada Republike Srbije je sprovela u delo. Jedino se razgovorom može doći do rešenja, a jedino tajkunima i organizacijama koje se iza njega kriju to ne odgovara. Zato molimo gospodu iz semenkarovog klana da pre nego počnu da govore o moralu i da prozivaju druge za nekakav govor mržnje, sebe pogledaju u ogledalo, pogledaju svoja (ne)dela pa da sude o drugima. Ako misle da građani Kruševca i Srbije više podržavaju njih nego politiku koju predsednik Vučić zastupa i SNS, neka se odvaže pa da traže izbore jer na izborima se pokazuje volja građana, a ne na ulicama, a posebno ne tesktovima sa slikama i naduvanim brojkama šetača. Nismo mi kao vi pa da se merimo, mi smo tu da radimo za građane Srbije i Kruševca dokle god nam pokazuju podršku za time i to planiramo dalje da radimo. Mi se naroda ne plašimo i mi narod ne zloupotrebljavamo.“ Delima dokazano!