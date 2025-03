MINISTARSTVO FORMIRALO KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PRISTIGLIH NA KONKURSE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Ministar informisanja i telekomunikacija g. Dejan Ristić potpisao je rešenja o formiranju svih devet komisija za ocenjivanje projekata pristiglih na konkurse ovog ministarstva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja.

Na ovogodišnje konkurse Ministarstva ukupno je pristiglo 1.239 projekata što je za stotinu projekata više nego prethodne godine.

Ove godine Ministarstvo je obezbedilo ukupno 427.500.000,00 dinara za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja što je za 90.500.000,00 dinara više nego što je to bio slučaj prethodne godine.

Ove godine sve komisije Ministarstva dužne su da odluke donesu do 25. aprila čime se postiže znatno skraćenje inače dugih rokova za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja. Naime, prethodne godine komisije su odluke donele 29. juna, dok će ove godine to učiniti najkasnije do 25. aprila.

Istovremeno, Ministarstvo ukazuje na to da je na konkurs za kandidate za članove komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja na sva tri nivoa vlasti (lokalne samouprave, pokrajina i Republika) pristiglo ukupno 179 prijava, od kojih je njih 10 odustalo od kandidature, dok je 169 ocenjeno i dobilo status kandidata. Ministarstvo pozdravlja veliku zainteresovanost za rad u konkursnim komisijama što doprinosi većoj demokratičnosti, participativnosti i transparentnosti u ocenjivanju i izboru najboljih projekata u okviru konkursa u oblasti javnog informisanja.

Ministar informisanja i telekomunikacija g. Dejan Ristić izrazio je danas uverenje i očekivanje da će svi članovi komisija raditi isključivo u skladu sa propisima, da će sve pristigle projekte vrednovati objektivno i nepristrasno, kao i da će tokom rada primenjivati najviše profesionalne i etičke standarde.

Takođe, Ministarstvo obaveštava da je na Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2025. godini pristilo 74 projekata; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2025. godini pristilo je 319 projekata;na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2025. godini pristilo je 130 projekata; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2025. godini pristilo je 178 projekata; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji Pokrajine Kosovo i Metohija u 2025. godini pristilo je 24 projekta; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2025. godini pristilo je 79 projekata; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2025. godini pristiglo je 222 projekta; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2025. godini pristiglo je 148 projekata; na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2025. godini pristiglo je 65 projekata.

Uvid u sastav konkursnih komisija može se izvršiti na portalu Jedinstvenog informacionog sistema, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva putem linka:

https://mit.gov.rs/sekcija/767/konkursi-iz-oblasti-informisanja.php