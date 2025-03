Vrdemenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. marta, do utorka će biti toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 18 do 22 stepena.

Tokom dana biće promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, a u košavskom području uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju za vikend i početkom sledeće sedmice povremeno dostizati i udare olujne jačine.

Od srede do subote biće pretežno oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.