Hapšenje zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su S. N. (64) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je danas oko 10,30 časova na državnom putu Kruševac- Ravni, upravljajući putničkim vozilom sa priključenom prikolicom na kojoj se nalazila drvena tabla koja je prelazila gabarit prikolica, a kojom je udario i oborio pedesetjednogodišnjeg pešaka iz okoline Trstenika.

Povređeni je zadobio povrede, nakon čega je preminuo u kruševačkoj Opštoj bolnici.

Osumnjičenom S.N. je određeno zadržavanje do 48 sati on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.