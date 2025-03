Predsednik Vučić: Beskrajno hvala onima koji su pokazali da čojstvo i junaštvo nemaju granicu

Centralna manifestacija obeležavanja Dana sećanja na žrtve NATO agresije 1999. godine održana je večeras na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, u prisustvu predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Obeležavanju Dana sećanja prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Večerašnji komemorativni skup počeo je pomenom stradalima u NATO agresiji, koji je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sa sveštenstvom i minutom ćutanja za sve žrtve agresije.

Obraćajući se prisutnima, predsednik Vučić istakao je da posle 26 godina od NATO agresije i kao Srbin i kao predsednik Srbije ima neograničen ponos, ali i osećaj tuge i žalosti zbog stradalih.

– Bez obzira na sve što smo izgubili – nisu nas pobedili. Zato što su nas napale sile, njih 19, koje imaju 67 puta više stanovništva od nas i 228 puta veću teritoriju od nas. I bile su tada 518 puta bogatije od nas i nismo pognuli glavu, i nismo pali da više nikada ne ustanemo – rekao je predsednik Vučić.

On je naglasio da je danas predsednik zemlje koja je slobodna, koja sama donosi svoje odluke i koja je suverena i nezavisna.

– Zato sve što se dešavalo 1999. godine za nas nije poraz, iako smo pretrpeli teške gubitke. Mi nemamo čega da se stidimo. Posle svih tih bombi i marioneta koje su kasnije prigrabile vlast da pljačkaju i budu nečije sluge, mi ponovo jesmo ona Srbija koju i te nesreće jačaju – rekao je predsednik dodavši da su nam naneli ogromnu bol, jer su stradala deca, trudnice, žene, stari ljudi, policajci i vojnici

Tom prilikom, predsednik Srbije rekao je da su u napadima NATO rušene bolnice, mostovi i sve što smo decenijama stvarali, ali da je taj bol proizveo nešto čemu se nisu nadali, a to su prkos i ponos i odluka da „budemo sami svoji gospodari, da ponovo izgradimo sve što su nam porušili i da stvorimo nezavisnu Srbiju, koja je poštovana i koja se čuje i koja ne da svoje dostojanstvo i svoju slobodu“.

– Naravno da mnogima to smeta i dan danas. Naravno da to ne vole u svetu sile, svetu bez principa, svetu koji ne poštuje međunarodno pravo, već samo svoje interese. Smeta im bez obzira na činjenicu da 13. godinu Srbija insistira na miru i hoće da se takmiči samo u ekonomiji i u tome je doskora pobeđivala, dok nas nisu ponovo drugim sredstvima napali – u radu, razvoju, sportu, nauci ne ugrožavajući nikoga. Sve to vreme Srbija ne mrzi i ne prezire bilo koga u svom okruženju i u svetu. Smeta im uspeh koji smo postigli bez oružja, bez sukoba, uspeh koji je po mnogo čemu istorijski, koji ne zavisi od svih okolnosti, teških vremena i kriza koje nismo mi prouzrokovali. Smeta im što radimo, dok neki žele da ratuju – rekao je predsednik Vučić dodavši da im smeta što možemo da budemo slobodni i nezavisni.

Prema njegovim rečima, zbog toga su krenuli drugom silom na Srbiju – upumpali su milione, bezbroj laži, u pokušaj da bez narodne volje i protiv nje na silu otmu Srbiju i ponovo predaju onima koji su je urušavali te dodao da zbog toga danas, 26 godina posle agresije, posle bola, tolike smrti, krvi i obesnog uništavanja naše zemlje, moramo jasno da odgovorimo na čitav niz pitanja.

– Kao Srbin i predsednik Srbije osećam ponos što znam da ćemo pobediti, bez obzira na njihovo sve nemoćnije divljanje i sve učestalije nasilje širom Srbije. Znam da Srbija, ona pristojna, vredna i poštena, nikada neće dati sebe. Šta god radili, ovaj put Srbiju neće porobiti. Ostaće slobodna, nezavisna i u njoj će na vlast moći samo onaj koji dobije poverenje naroda, po volji tog naroda i samo na izborima – rekao je predsednik Srbije naglasivši da niko volju naroda neće promeniti, jer je ona iskovana u ratovima i to je volja koju su velikim bombama stvorili u jednom malom narodu, načinivši ga velikim i ponosnim.

Govoreći o žrtvama NATO agresije, predsednik Vučić rekao je da nećemo i ne smemo zaboraviti da su nam ubijali decu.

– Kako je rekao naš patrijarh – moramo da praštamo, ali da zaboravimo ne smemo nikada. Pre 15, 20 godina su mnogi iz naše zemlje hteli da to zaboravimo, o agresiji su govorili kao o intervenciji. Ponosan sam što sam kao predsednik Srbije mogao da odem da položim venac kraj spomenika pukovniku Pavloviću i da posetim Crniljevo, da večeras čujem njegovog sina Nemanju i da nikada ne zaboravimo naše junake. To možemo i zahvaljujući onome što smo dogovorili sa Republikom Srpskom i predsednikom Dodikom, da se svake godine nalazimo da obeležimo stradanje našeg naroda – naglasio je predsednik Srbije.

On je poručio da će vratiti stabilnost, mir, red i poredak u Srbiju u potpunosti i dodao da demokratska, većinska Srbija želi da poštuje naše žrtve iz prošlosti, ali da želi da gleda u budućnost.

– Neka je večna slava našim junacima, herojima koji su se borili za slobodu otadžbine znajući na koliko moćnijeg i snažnijeg neprijatelja idu. Beskrajno hvala onima koji su pokazali da čojstvo i junaštvo nemaju granicu – zaključio je predsednik Srbije.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je mnogo tužnih dana u istoriji srpskog naroda, a da je ovaj dan nesumnjivo jedan od tih.

– Ovo je jedan od onih dana, koji nekako što više vremena prolazi od godine kada su se desili sve više bole. Bole zato što boli nepravda, zato što za sve one ubijene tokom agresije niko nikada nije odgovarao i to je gotovo rečenica koja prati naš narod svuda gde se on nalazi i gde je počinjen zločin nad našim srpskim narodom – rekao je Dodik i naglasio da je veoma bitno da obeležavamo ovaj dan.

U daljem obraćanju, Dodik je rekao da uprkos nanetoj nepravdi Srbija mora naći snagu da ide dalje.

– Srbija mora da počne ponovo da bude najrazvijenija ekonomija Evrope i Srbija mora da postane važan, kao i što jeste, međunarodno-politički faktor. U ovom vremenu to nam treba – naglasio je Dodik.

U svojoj besedi, patrijarh Porfirije istakao je da se uvek u ovakvim trenucima sećanja na gorke epizode naše mnogostradalne istorije, koja je od vremena propasti carstva srpskog pa do naših dana imala veoma kratke vremenske intervale mira i blagostanja, teško osmeljujemo da govorimo.

– To je ono turobno osećanje kada nam nedostaje reči i manjka mudrosti da išta kažemo, a činjenice ne dopuštaju da ćutimo. Tad nam neodoljivo u pamet naviru reči starozavetnog proroka i cara Davida koji je s bolom pevao o sebi i stradanju svog naroda. Kao da je govorio o istoriji srpskog pravoslavnog naroda u 20. veku, a ne o jevrejskom narodu 1.000 godina pre Hrista – rekao je patrijarh Porfirije i naglasio da na današnji dan oseća dužnost i odgovornost da s trona Svetog Save pozove sve da, imajući u vidu svete reči Hristove „ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ ne zaboravimo, ne izvitoperimo i ne postupimo njima sasvim suprotno.

Prisutnima se večeras obratio i Nemanja Pavlović, sin pukovnika Milenka Pavlovića, stradalog u NATO agresiji. On je govoreći o svom ocu istakao da govori i o svima koji su pre 26 godina branili našu otadžbinu.

– Sa ovog aerodroma, sa ove piste, naš otac je 4. maja 1999. godine, ugledan prema svojim precima, poleteo ne na običan borbeni zadatak nego u istoriju, u legendu, u priču. Krenuo je u boj sa onima koji ne znaju ni za istoriju ni za korene ni za slavu ni za čast ni za ponos ni za ljudsko dostojanstvo. Poleteo je da štiti nejač, ne samo grada Valjeva nego i kolevku našu i našeg naroda, mesto našeg rođenja, Kosovo i Metohiju. Pokazujući nam da za nas Kosovo i Metohija nije geografija jednog prostora već topografija životnog smisla i opredeljenja – rekao je Pavlović dodajući da smo dužni da se sećamo svojih heroja bez kojih ne bi bilo ni nas.

Centralnoj manifestaciji prisustvovali su predsednica Narodne skupštine Srbije, predsednik Vlade Srbije, ministri u Vladi, narodni poslanici, predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici institucija Republike Severne Makedonije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici lokalne samouprave, verskih zajednica, diplomatskog kora, kao i porodice stradalih i brojni građani.

Dan sećanja na stradale u NATO agresiji obeležen je u komandama jedinicama i ustanovama Vojske Srbije komemorativnim skupovima i ceremonijama polaganja venaca na spomen-obeležja poginulim pripadnicima Vojske, a pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije učestvovali su i u komemorativnim svečanostima na lokalnom nivou.