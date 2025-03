Uhapšen osumnjičeni za napad na službeno lice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su M. N. (27) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je, upravljajući automobilom „audi“, prešao točkom preko stopala policijskog službenika dok ga je zaustavljao, a zatim se velikom brzinom udaljio sa mesta događaja. Policijski službenik je zadobio lake telesne povrede. Osumnjičenom M. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac