SUPER LIGA: Napredak bolji od Radničkog 1923, pobednika odlučio gol Stoiljkovića

U 29. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak je u Kruševcu pobedio sa 1:0 Radnički 1923. Gol je postigao Stoiljković.

U 60. minutu se dogodio trenutak odluke. Dok su Kragujevčani imali na terenu igrača manje, jer se Golijaninu ukazivala pomoć van terena, domaći tim je izveo najbolju akciju od početka meča. Po desnoj strani su probli odbranu Radničkog, Karaklajić je na kraju petom asistirao za Dušana Stojiljkovića koji snažnim udarcem po zemlji pogađa donji desni ugao gola golmana Lijeskića – 1:0.

Odmah zatim trener Radničkog Feđa Dudić vrši četvorostruku izmenu, izašli su Golijanin, Ilić, Ba i Vidosavljević, a priliku su dobili Stiven, Gluščević, Stankovski i Balde.

Nije ni to donelo očekivan efekat, Radnički nije bio ubojit onako kako se to očekivalo, pa su Kruševljani bez većih problema do kraja meča uspelii da održe minimalnu prednost i osvoje važna tri boda.

Malo je nedostajalo da pobeda Napretka bude i ubedljivija, Ignjatović se našao u priliici u 89. minutu, ali jednu odbijenu loptu nije uspeo da zahvati onako kako je želeo i ona je završila iznad prečke.

FOTO: FK Napredak