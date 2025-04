Uređenje prostora Kvantaške pijace za održavanje vašara

Nakon dugog niza godina i primedbi građana da se 4 puta godišnje kada se održavaju vašari u Aerodromskoj ulici, u ovom delu grada stvara saobraćajni kolaps, odlučeno je da se uredi prostor Kvantaške pijace za održavanje ovih manifestacija.

Investiciju vrednu oko 5 miliona dinara finansirao je grad, a sprovelo JP Poslovni centar koji gazduje ovim prostorom.

Uređeno je 2 ipo hektara prostora, završeno nasipanje i asfaltiranje određenih delova, gde će biti postavljene tezge, kapaciteta 385 tezgi, a na sredini je asfaltirana saobraćajnica koja je namenjena pešacima.

Prostor će do junskog vašara biti proširen još za 50 do 80 mesta. Za prodavce će ovaj prostor biti otvoren 7. aprila u ponoć, kojima je obezbeđen parking, za posetioce od 8 pa do 20 časova. Na vašarski prostor neće moći da se uđe automobilima.