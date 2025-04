Ministar Gašić: Državni organi da ispitaju navode Aleksića

Ministar odbrane Bratislav Gašić oštro je demantovao navode Miroslava Aleksića u kojima iznosi niz lažnih i manpulativnih informacija da su on i njegova porodica navodno umešani u nezakonite radnje sa trgovinom ugljem, naftom i poslove sa hotelima.

– Šta drugo očekivati od čoveka koji je sa svojim tastom, užom i širom rodbinom izvlačio pare iz državnih fondova izmišljajući fiktivne projekte preko Nacionalne službe za zapošljavanje? Čemu se nadati od najgoreg predsednika te opštine koji tamo nikada ništa nije izgradio i podigao sem sopstvene plate i to dva puta! Ništa drugo do laži i izmišljotina kojima pokušava da sakrije korupciju u koju se sam upleo i iz koje zna da ne može da se izvuče, a za šta će morati kad tad da odgovara – izjavio je ministar Gašić.

Ministar je, takođe, podsetio na činjenicu da su on i njegova porodica više decenijama uspešni u privredi.

– Za razliku od njega i njegovog tasta, moja porodica se bavi privatnim biznisom više od 36 godina i zapošljava više stotina radnika. Mnogo porodica, pre svega u Kruševcu, živi od rada u našim preduzećima i na to smo ponosni. I za sve te godine izmenile su se razne vlasti koje su pljačkale ovaj narod i državu, baš kao što je to radio i Aleksić sa svojim tastom. Tako je bilo sve do 2012. godine kada je konačno Srbija uspela da se oslobodi kandži njega i njegovih šefova koji su se obogatili preko leđa poštenih građana – naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, građani Trstenika i Kruševca znaju šta su Aleksić i njegovi politički partneri sve upropastili i kolike su dugove ostavili.

– Znaju i kakav je Kruševac danas i kakav je Trstenik danas. Ponosan što sam svoj život posvetio Rasini i Moravi i Rasinskom okrugu. Ponosan što su danas i Kruševac i Trstenik danas na svetskoj mapi puteva, što nam deca ostaju u Kruševcu, a nekada su išla iz njega. Ponosan što se traži radnik više i što sam učinio sve da naš Rasinski okrug bude primer i motor razvoja centralne Srbije. Istine radi, jedino što je tačno je da je firma BG produkt, u vlasništvu moga brata, suvlasnik na parceli, odnosno zemljištu u Bloku 16, koja nema nikakav promet niti poslovanje niti je sa tom firmom do sada bilo šta poslovano. Što se može i videti iz izveštaja koji su javni – naglasio je Gašić.

On je ukazao da Aleksić u optužbama koje iznosi polazi od sebe i svojih moralnih načela.

– Miroslav Aleksić nikada neće moći da razume da sam ja u politiku ušao kao uspešan i ostvaren privrednik čija je porodica u biznisu bezmalo četiri decenije. Za razliku od njega i njegovih gazda ja nisam nikada nijedan dinar ukrao niti proneverio, a ovim putem pozivam državne organe da ispitaju sve navode Aleksića i sprovedu istragu, jer za razliku od njega ja se ne krijem iza poslaničkog imuniteta. Jednu zemlju imam i boriću se do kraja rame uz rame sa predsednikom Aleksandrom Vučićem za bolju i uspešniju Srbiju. Pobediće Srbija! Pobediće Kruševac i Trstenik! – zaključio je ministar odbrane Bratislav Gašić.