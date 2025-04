Obeležavanje 26.godišnjice početka bitke na Košarama

Povodom 26 godina od početka bitke na Košarama, danas je u Parunovcu, na Spomen obeležje nastradalima, održan pomen, kome su pored porodica palih boraca, prisustvovali i gradonačelnik Ivan Manojlović, predsednica Skupštine dr Dragana Barišić, predstavnici Vojske, pripadnici herojske 125. motorizovane brigade, slobodarskih i patriotskih udruženja i organizacija.

Komemorativni skup počeo je minutom ćutanja, nakon čega su položeni venci.

Počast su odali: delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ( Garnizona Kruševac ), predstavnici Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga, veterani herojske 125.motorizovane brigade, porodice poginulih boraca, udruženje „Heroji Košara 1999.“, SUBNOR – pokret „Srce heroja“, Udruženje veterana žandarmerije, Patriotski pokret Srbije, Udruženje vojnih penzionera, Savez rezervnih vojnih starešina, Udruženje ratnih vojnih invalida, Udruženje za negovanje slobodarskih tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Kolo srpskih sestara, udruženje penzionera „Car Lazar“…

Pomen poginulim pripadnicima vojske, junacima sa Košara i drugih stratišta na KiM tokom NATO agresije 1999. služili su sveštenici eparhije Kruševačke sa vojnim sveštenikom.

U ime Garnizona Kruševac skupu se obratio komandant Rasinske brigade i Garnizona, potpukovnik Milinko Nenadović.

„Danas pored Spomen obeležja palim pripadnicima 125.motorizovane brigade sećamo se na jednu od najslavnijih bitaka srpskog naroda u novijoj istoriji. Ova herojska brigada Prištinskog korpusa bila je udarna pesnica Vojske Jugoslavije, tokom sukoba na prostoru KiM 1998. i 99.godine. Njena zona odgovornosti bila je od južnih padina Kopaonika, pa sve do planinskog venca Prokletije, odnosno od Kosovske Mitrovice pa sve do Peći i Dečana. Njihova hrabrost bila je na ponos svom narodu, a pogotovo podvizi starešina i vojnika tokom bitke na Košarama, koja se vodila od 9.aprila do 10.juna.“

Uspomene na bitku na Košarama evocirao je i ratni komandant 125.motorizovane brigade general Dragan Živanović. Putem telefonskog poziva, uključio se i ratni komandant Prištinskog korpusa general pukovnik Vladimir Lazarević. U sklopu memorijala povodom početka bitke na Košarama, održan je i umetnički program u kome su učestvovali vokalni solista Kristina Damnjanović i recitator Konstantin Tomićević.