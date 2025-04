Predsednik Vučić: Pokret zato što nam je potrebna nova snaga i energija i plan do 2035.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je zemlji potrebna nova energija, snaga i jasan plan za budućnost, zbog čega je i pokrenut novi narodni pokret.

Ukazao je da u svim partijama, uključujući i SNS kojoj pripada i kojoj, kako kaže, beskrajno voli, ima mnogo divnih ljudi. Ipak, najavio je da je Srbiji potrebna nova energija, snaga i dugoročni plan razvoja – ne samo do 2027. godine, već i do 2035. godine.

„I zato je tu pokret. Zato smo krenuli sa veoma umnim, pametnim, obrazovanim ljudima, akademicima, profesorima univerziteta i svim ostalim da gradimo pokret. Ali je to pokret naroda. Dobrodošao je svaki radnik, seljak, domaćin i domaćica. Dobrodošao je svaki česti čovek koji zarađuje za svoj hleb i koji se bori za svoju decu i za svoju zemlju“, poručio je Vučić.

On je istakao da taj pokret treba da nas podseti na najvažnije vrednosti društva i da pokrene razgovor o tome šta ostavljamo budućim generacijama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da su „blokiranjem ulica zabranili slobodu okupljanja onima koji su krivi samo zbog toga što su drugačije mislili“.

„Ja sam se tako bedno i postiđeno osećao što nisam zaštitio one žene u Nišu i onu divnu devojku ili ženu kojoj je neko došao i sa pola metra razdaljine razbio jaje o glavu. Kakvi su to ljudi i kakvi smo to mi muškarci? Kad nam se to dogodilo da takvi budu među nama? Šta se to dogodilo s nama? Blokiraju, iako je sloboda kretanja ustavom garantovana kategorija. Ne daju ljudima slobodno okupljanje, iako je to ustavom garantovana kategorija. Ne daju ljudima mogućnost da se obrazuju, da idu u škole i na fakultete“, rekao je Vučić.

Naveo je da su najpre bili za dijalog, pa kada im je vlast, kako kaže, ponudila dijalog, odbili su.

„Onda ja nisam bio nadležan, pa nisu bili protiv nasilja, pa su nasilje primenjivali svaki dan. Sećate li se kako su napadali one divne službenike u Obrenovcu? Možete li da verujete da su napadali ove momke koji su išli sa Kosova i Metohije – da su im u Lazarevcu članovi grupe ‘Kreni-Promeni’ vikali da su Šiptari“, naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije saopštio je nadležnim insitucijama i organima pet zahteva, poručivši da od njih neće odustati do ispunjenja:

„Mi, građani okupljeni na saboru koji smo nazvali ‚Ne damo Srbiju‘, zahtevamo od nadležnih organa i institucija Republike Srbije, a pre svega od nadležnih tužilaštava, da u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti pokrenu odgovarajuće postupke i preduzmu sve druge zakonom propisane mere kako bi se uspostavio red i mir u državi.

Pod jedan, psoebno zahtevamo da se uspostavi puno poštovanje Ustava i zakona, da se osigura bezbednost Republike Srbije i njenih građana i da se institucije koje su otete vrate građanima kao nosiocima narodne suverenosti, uključujući i javni medijski servis Srbije koji je jedan od ključnih učesnika u obojenoj revoluciji.

Pod dva, da se utvrdi pravna odgovornost svih lica koja su učestvovala u vandalskim nasrtajima i napadima na građane prilikom njihovih mirnih okupljanja u Srbiji, a naročito da se otkriju i kazne počinioci, podstrekači i pomagači divljačkih napada na mirno okupljene građane u Nišu 21. marta 2025. godine.

Pod tri, da se svakom đaku i studentu omogući da se školuje i studira ukoliko to želi.

Pod četiri, da se otkriju počinioci, podstrekači i pomagači u vršenju aktivnosti koje podrazumevaju napade na vitalne državne institucije i objekte i da se spreči preduzimanje takvih aktivnosti u budućnosti.

Pod pet, da se spreči svaka aktivnost kojom se samovlastno i protipravno parališe privredna delatnost i onemogućavaju građani da sprovode svoje životne aktivnosti na uobičajen način, usklađen sa javnim poretkom u kojem svako može da računa na to da će mu u demokratskom društvu država zaštititi vitalne životne interese.

„Na kraju vam poručujemo, onima kojima su zahtevi upućeni, a tu računam i sebe, makar malim delom, da ćemo se svakodnevno boriti demokratskim i mirnim sredstvima dok naši zahtevi u potpunosti ne budu ispunjeni i nećemo odustati dok svaki od ovih zahteva u potpunosti ne bude ispunjen.“