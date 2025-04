DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC – RAD ZA VASKRS

Tokom Vaskršnjh praznika Služba Hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omaldine radiće neprekidno 24 sata, ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće u petak i u ponedeljak od 7 do 20, a u subotu i nedelju od 8 do 18 sati, Ambulanta u Konjuhu radiće u petak i ponedeljak od 7 do 14 i 30, u subotu od 8 do 13 i 30, dok u nedelju neće raditi, isto kao i ambulanta u Velikim Kupcima.

Ambulanta u Velikom Šiljegovcu radiće u petak i ponedeljak od 7 do 20 sati, a u subotu i nedelju od 8 do 13, 30.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dežuraće svih dana praznika i to petak i ponedeljak od 7 do 20, subota i nedelja od 18 do 18 sati.