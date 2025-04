Svečani prijem povodom Dana Vojske Srbije

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović priredili su svečani prijem u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba povodom Dana Vojske Srbije – 23. aprila.

Svečanosti su prisustvovali predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi, predstavnici Narodne skupštine, predstavnici državnih institucija, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnici verskih zajednica.

Obraćajući se prisutnima, ministar Gašić rekao je da je današnji praznik naš susret sa istorijom i prilika da se sa njom oči u oči pogledamo, da sebe upitamo – jesmo li dostojni naslednici onih koji padoše da bi Srbija danas bila slobodna zemlja.

– To je veoma ozbiljno i teško pitanje i, na prvi pogled, odgovora na njega ili nemamo ili ga se plašimo. Istina je, međutim, da su to isto pitanje sebi postavljali i odgovora se jednako pribojavali i heroji odbrane od NATO agresije i učesnici Narodnooslobodilačke borbe, junaci s Cera, Kolubare i Kajmakčalana i ustanici iz Orašca i Takova… Svima njima se njihov sopstveni odraz u ogledalu istorije činio manjim u poređenju sa senima prethodnika. Iz naše perspektive u istom stroju, počasti i divljenja dostojnom, skupa stoje – naš sveti knez Lazar, Miloš Obilić, Stevan Sinđelić, Milunka Savić, Milan Tepić, Goran Ostojić, Predrag Leovac, Milenko Pavlović i mnogi drugi sinovi i kćeri Srbije čijim se delima klanjamo – istakao je ministar odbrane.

On je naglasio da herojstvo i rodoljublje premošćavaju epohe i uvek se, bez obzira na vremensku distancu, sastaju u vremenu sadašnjem da postanu mera naših sopstvenih dela, a da bi se to njihovo čudesno svojstvo ispoljilo, upravo je potrebno da se mi, danas, iskreno zapitamo – da li smo dostojni predaka i da odlučno, bez straha učinimo sve da to zbilja i budemo.

– Strašna je koliko je i veličanstvena istorija naroda koji je podneo toliko žrtava i iznedrio toliko junaka. Upravo u toj istoriji, kojom se protežu tragovi krvi i herojstva, leže koreni ljubavi i poštovanja koje srpski narod gaji prema svojoj vojsci. To ogromno poverenje nama je predato u ruke da ga čuvamo i negujemo, da ga hranimo i uvećavamo, što je moguće jedino uz najveću predanost i najčvršću volju. Danas, kada obeležavamo Dan Vojske Srbije, sećamo se samo jednog od mnoštva slavnih dana naše prošlosti. Sećamo se Takova pre tačno 210 godina, kada se potlačeni narod digao na oružje vođen verom da je sloboda dostižna iako su žrtve neminovne. Na temeljima te beskompromisne volje i političke mudrosti kneza Miloša počelo je vaspostavljanje gotovo pet vekova usnule srpske državnosti. I taj je proces, isključivo zahvaljujući sinergiji narodnog vođstva i oružane sile koja ga sledi, okončan uspehom čije plodove i mi danas uživamo – naglasio je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, naše danas ne postoji samo radi sebe i samo radi nas, kao što ni dela srpskih ratnika kroz vekove sama sebi nisu bila svrha, već zalog za slobodu i dostojanstven život budućih pokolenja te dodao da je zbog toga naš rad na jačanju Vojske Srbije i celokupnog sistema odbrane, ulaganje u opremanje i modernizaciju, u obuku, infrastrukturu, standard naših pripadnika tekovina za slobodu dece Srbije, za njihovu budućnost i blagostanje.

– Siguran sam da bi heroj Milenko Pavlović bio srećan kada na aerodrom, sa koga je uzleteo u slavu, stignu najnoviji „Rafali”. Velike naše vojvode ponosile bi se ubojitom silom naših „Nora“, „Ognjeva“, „Pasarsa“, „Lazara“… Potpukovniku Goranu Ostojiću srce bi bilo puno kada bi mogao da vidi kako je danas obučena i opremljena njegova 63. padobranska. Heroina Milunka Savić likovala bi pred prizorom žena i devojaka koje kao oficiri, podoficiri i vojnici dostojno nose znamenja naše vojske. Peđa Leovac bi s radošću dočekao da nam se u kasarne ponovo vrate regruti, da se pistom iz hiljade grla iznova složno zaori „Živela Srbija! Služimo Srbiji!“. S tim saznanjima, sa istinskim uverenjem da bi naši slavni prethodnici podržali i blagoslovili naš rad i trud, mi ćemo nastaviti da uzdižemo bedeme odbrane naše otadžbine – istakao je ministar Gašić.

A da bi oni svojom čvrstinom i visinom obeshrabrili svakog neprijatelja, naglasio je ministar odbrane, svi mi, od prvog do poslednjeg u stroju, moramo od sebe dati najbolje, svaki element, svaka celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mora delovati u slozi i sinhronizaciji sa ostalim delovima tog velikog organizma da bismo bili kadri da ispunimo sve ono što od nas traži Ustav i zakoni naše zemlje i što od nas očekuju građani Republike Srbije.

– Neka nam je srećan i Bogom blagosloven Dan Vojske Srbije. Proslavljajmo ga na mnogaja ljeta uznoseći slavu precima i predajući zavet slobode potomcima, za slobodu i čast otadžbine! Živela Vojska Srbije! Živela Srbija – zaključio je ministar odbrane.

Vojska Srbije obeležava 23. april kao svoj praznik u znak sećanja na Cveti 1815. godine, kada je doneta odluka o podizanju Drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od Osmanskog carstva, što je kasnije omogućilo stvaranje moderne srpske države i vojske