Za vikend promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i grmljavinom

Prvog dana vikenda promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pri intenzivnim grmljavinskim procesima očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak vetar. Vetar u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na severu suvo, a u ostalom delu zemlje sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Padavine će do kraja dana prestati.Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

U ponedeljak pretežno sunčano. Vetar umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.