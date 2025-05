Poraz rukometašica Napretka u Arnađelovcu

U četvrtom kolu play out-a Super lige Srbije, rukometašice Napretka poražene su u Aranđelovcu od ekipe Bekament BB rezultatom 40:35, u utakmici bez uticaja na opstanak u ligi.

Obe ekipe su bile efikasne u napadu, što je rezultiralo ukupno 75 postignutih golova, dok je odbrana bila slabija.

Utakmica je bila izjednačena do desetog minuta, kada je rezultat bio 7:7, ali je Bekament BB do dvadesetog minuta stekao prednost 16:11 i na poluvremenu vodio sa 20:15. U drugom poluvremenu Napredak je uspeo da se približi na dva gola zaostatka u 50. minutu (32:30), ali domaće rukometašice su sačuvale prednost do kraja i ostvarile pobedu. Pre ove utakmice, opstanak u Super ligi bio je već rešen, pa će obe ekipe ispasti i sledeće sezone igrati u Super B ligi Srbije, s obzirom na to da Napredak zauzima poslednje mesto sa sedam bodova, a Bekament BB je stepenicu iznad sa deset bodova.

U poslednjem kolu play out-a, Napredak će u Kruševcu dočekati ekipu Mladosti iz Nove Pazove, a utakmica je zakazana za 16. maj sa početkom u 19 časova. Ovaj meč predstavlja priliku za Napredak da završi sezonu pobedom pred svojim navijačima.

Foto: Pixabay