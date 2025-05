Sneg u maju, Kopaonik kao usred sezone

Od ranih jutarnjih sati zbog prolaska hladnog fronta uz pojačan severac došlo je do naglog pada temperature.

U jutarnjim satima kiša je polako prešla u susnežicu, a zatim u sneg. Visina snežnog pokrivača je dva centimetra.

Ima ga na nadmorskoj visini preko 1.500 metara. Sneg još uvek pada. Prema prognozama meteorologa u toku dana može doći do formiranja pokrivača i do 10 centimetara koji će zbog temperatura u minusu potrajati do kasnih večernjih sati. Sneg u maju je uobičajena pojava na ovim nadmorskim visinama.