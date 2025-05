Centralni skup „Svenarodnog sabora“; Vučić: Večeras je oslobođen Niš, oslobodićemo svaki grad u Srbiji

Na centralnom skupu u okviru Svenarodnog sabora u Nišu predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da su milijarde evra uložene u rušenje Srbije, ali da je obojena revolucija propala. „Niš je večeras oslobođen, i tako ćemo osloboditi svaki grad u Srbiji“, rekao je Vučić u obraćanju. Poručuje da Srbija pripada svakom njenom građaninu i da će pružiti ruku svima, da je spreman da razgovara sa svojim protivnicima kako bi svi zajedno gradili zemlju.

Vučić je rekao da su 21. marta u Nišu, neki pokušali da ukinu pravo na slobodu okupljanja, govora i drugačijeg mišljenja, da ukinu demokratiju:

„Pokušali su da obračunavajući se sa, da ljudima koji su im bili krivi zato što se nisu saglasili politički sa njihovim stavovima, da se obračunavaju surovo kako to nikada nismo videli. Te večeri je Srbija progledala i razumela sve. Džaba im svi ogromni novci spolja, a vidite kako ih primaju širom evropskih zemalja, a sve sa ciljem da Srbija bude srušena. Nemojte da zaboravite uticaj stranog faktora i koliko je novca uloženo u rušenje Srbije”.

Istakao je je mnogo novca ulagano i u medije koji su postali platforma stranog uticaja za rušenje Srbije.

„Milijarde evra je ulagano u rušenje Srbije i zamalo da im to pođe za rukom,” rekao je Vučić pa se osvrnuo na Kosmet:

„U Nišu demonstracije predvode ljudi koji se otvoreno zalažu za priznanje nezavisnosti Kosova. Jel moguće da neko u Nišu to podržava? I to je njihov lider, blokader, čovek koji je napao gradonačelnika Pavlovića. Za njega je nezavisno Kosovo ideal politike budućnosti”.

Kako kaže, za njega kao predsednika Srbije, budućnost Srbije su nove fabrike, putevi i pruge, ponos srpskog naroda, ponos i dostojanstvo naroda koje, kako dodaje, ne damo nikome da ga sruši.

„Kosovo i Metohija je Srbija. To nije samo Ustav naše zemlje, to je srce i duša naše zemlje, to je naš zavet”, istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da se dogode i najteža i najgora vremena, kada najgori dobiju pozornicu za svoja nedela. Dobro je, dodaje, što je nikada brže, naš narod sve razumeo i shvatio.

Vučić je rekao da su leđa doktora Jerkana, te večeri postala srce svakoga od nas u Srbiji i dodao:

„Nema više vaših zahteva, ne zanimaju me vaši zahtevi, gotova je priča. Sada slušam narod, narod koji hoće budućnost, koji hoće da radi, koji neće da mu nerad i ne znanje vode državu”.

„Zato ću i večeras i našim političkim protivnicima, još jedanput da pružim ruku i da kažem da smo uvek spremni da razgovaramo i da vidimo gde to želimo Srbiju da vodimo u budućnosti. Dajte da se vratimo u institucije sistema i da u njima rešavamo probleme. Da budemo zajedno i ujedinjeni i da Srbija što brže ide napred”.

Upozorio je i na situaciju sa mladim ljudima:

„Ovde u Nišu, mnogi od tih mladih ljudi su zavedeni, manipulisani različitim trikovima sa društvenih mreža i od strane nekih profesora, kojima poručujem da neće dobiti pare dok ne počnu da rade svoj posao. Kada se vrate na fakultete, onda pare mogu da dobiju, a dok se to ne dogodi, mogu da se žale kome hoće.”

Vučić je rekao da ga je posebno pogodio Niš, Smederevo i Čačak, jer je malo gradova u Srbiji u kojima je toliko toga urađeno:

„Danas je u Nišu zaposleno 28,5 hiljada ljudi više nego tada. Uradili smo auto-put koji je za Nišlije važan, ka Solunu, ka Skoplju. Zaobišli smo Sićevačku klisuru gde su nam ljudi ginuli, izgradili auto-put do bugarske granice, gradimo brzu prugu do granice sa Severnom Makedonijom, ali najvažnije gradimo auto-put Beograd – Niš, i time Niš postaje najbolje povezan grad u celoj Srbiji, gde god da krenete idete kroz Niš. Što to neko drugi nije uradio ranije? Nisu oni uradili naučno-tehnološi park, a mi ćemo sada drugi da gradimo”.

Usledila je kritika funkcionera:

„Naši funkcioneri ne razgovaraju dovoljno s narodom, ne idu dovoljno među ljude da čuju muku naroda. To su stvari, jedna sitnica koju moramo da menjamo. Ali Srbija mora i da gleda kako da se pozicionira. Stvari u Evropi se drastično menjaju. Razgovarao sam sa premijerkom Italije, kancelarom Nemačke, Austrije, premijerima i predsednicima mnogih zemalja, Putinom, Si Đinpingom, nisu oni razgovarali zato što sam ja predsednik Vučić, već zato što dolazim iz Srbije. Zato što poštuju ovu zemlju. Vide da ova zemlja gleda u budućnost, nije se odrekla svojih tradicionalnih prijatelja”.

Onima koji traže izbore, predsednik Srbije poručuje da će ih biti kada to odluče nadležni.

„Biće izbora, nemojte ih tražiti previše, izgubićete ih sa mnogo većom razlikom nego prošli put. Izbori će biti kada nadležni to odluče, a nenadležni ne mogu da traže izbore“, rekao je Vučić.