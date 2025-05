NAPREDAK ĆE TRAŽITI OPSTANAK KROZ BARAŽ

Vodio je Napredak u Loznici protiv IMT-a, ali su Traktoristi novim preokretom protiv Kruševljana u nadoknadi kupili gostima ulaznicu u baraž za opstanak i to protiv trećeplasiranog u Mozzart Bet Prvoj ligi, novosadske Mladosti GAT – 2:1.

Napredak je u uvodu meča dva puta preko Bastajića mogao do gola, jednom je i stigao do pogotka, ali je on poništen zbog ofsajd pozicije. Blizu su Kruševljani bili i posle šuta Stoiljkovića, kad je lopta završila na prečki, a nekoliko trenutaka kasnije činilo se da je Bubanj konačno prevario Vukliša. Stoiljković je ubacio loptu u šesnaesterac, napadač Napretka odmah šutirao, ali je nogama golman domaćin uspeo da odbrani.

No, nije nakon isteka 45. minuta, kada je Marjanović izveo loptu iz ugla. U petercu Traktorista nalazio se Andrija Luković, dvojica čuvara nisu uspela da ga osujete u skoku i vezista Čarapana ubacio je loptu glavom u mrežu za slavlje gostiju pred sam kraj prvog dela igre. Zanimljivo, ovo je Lukoviću prvi gol u Mozzart Bet Superlige nakon 2019., ali ne i prvenac u zvaničnim mečevima Napretka. S tim u vezi, još jedan interesantan podatak – taj prvi pogodak za današnji tim bivši fudbaler Crvene zvezde i Voždovca postigao je upravo protiv IMT – a u četvrtfinalu Kupa Srbije u Kruševcu, kada je domaćin tim golom preokrenuo (2:1) i plasirao se u polufinale.

Probudio se IMT već u uvodu nastavka igre, nije hteo na lagan način da prepusti bodove gostima, a pomalo neočekivano, s obzirom na povoljnije vesti iz Subotice, Napredak je rešio da stane u defanzivu. Takva igra je u 53. minutu uslovila veliku grešku u kaznenom prostoru Kruševljana, kada je Bastajić srušio Krstovića, a Lukić dosudio jedanaesterac za Traktoriste, koga je smireno u gol pretvorio Vasilije Novičić za 1:1.

Traktoristi su istrčali kontru u 93. minutu nadoknade, a Bone je Čarapane poslao u doigravanje.