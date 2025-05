Srbija podržava preduzetništvo mladih

Ministarstvo privrede Republike Srbije je okončalo prvi krug takmičenja za najbolje poslovne ideje mladih do 35 godina, u okviru posebnog programa koji nudi finansijsku pomoć do 500.000 dinara po projektu. Oni učesnici čije su ideje izabrane sada prolaze kroz obuku koju vodi lokalna agencija (u Rasinskom okrugu to je Agencija za regionalni razvoj), kako bi naučili kako da sroče kvalitetan biznis plan. Uz našeg okruga, tri ideje su prošle u uži izbor i imaju šansu da budu među 35 najboljih koje će Ministarstvo privrede podržati.

Poslovni planovi moraju biti predati Ministarstvu privrede do 6. juna, a ocena će se vršiti prema kriterijumima poput kvaliteta realizacije, održivosti projekta i racionalnog trošenja sredstava.

Ukupan budžet programa iznosi 18 miliona dinara, a cilj je da se mladi ljudi između 20 i 35 godina motiviraju da svoje inovativne ideje pretvore u uspešne poslove. Učestvovati su mogle ekipe od dva do pet članova, a svaki odabrani projekat u završnom krugu moći će da dobije bespovratnu podršku do pola miliona dinara.