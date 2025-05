Sutra sednica Skupštine grada Kruševca, na dnevnom redu 45 tačaka

U petak se održava 11. redovna sednica Skupštine grada Kruševca, sa ukupno 45 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlozi odluka o dodeljivanju Vidovdanske nagrade i priznanja grada Kruševca, o završnom računu budžeta Grada za prethodnu godinu, o izmenama i dopunama odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac, sa tekstom oglasa.

Raspravljajuse i o predlogu odluke o usvajanju Programa za unapređenje socijalne zaštite u gradu Kruševcu za period do 2027. godine, o predlogu odluke o izgradi lokalnog Programa za zaštitu životne sredine na teritoriji Grada od 2026. do 2032. godine, kao i o predlogu odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kruševca za period od 2026. do 2028. godine.

Sednicu će Televizija Kruševac direktno prenositi.