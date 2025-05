NEDELJNA PROGNOZA: Kakvo nas vreme čeka narednih sedam dana?

U petak nas očekuje promenljivo oblačno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i tek ponegde kratkotrajnu pojavu kiše ili pljuska i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima zemlje. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 18 do 23 stepena.

U subotu promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 23 do 27 stepeni.

U nedelju će biti pretežno sunčano i malo toplije uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 25 do 30 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 02.06. do 06.06.2025):

Pretežno sunčano i toplije, u većini mesta najviša dnevna temperatura očekuje se oko i malo preko 30 stepeni.

Foto: Pixabay