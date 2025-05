U prostorijama Gradskog odbora SNS Kruševac održana vanredna konferencija za novinare

U prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac, održana je vanredna konferencija za novinare, povodom juče održane 11. Sednice Skupštine grada, na kojoj su sugrađini bili u prilici da vide ponašanje opozicionih odbornika a prikazan je i deo pre početka sednice, koji sugrađani mogu da vide na mrežama a koje je objavila opozicija, tokom redovne procedure službe obezbeđenja.

– Na juče održanoj 11. sednici skupštine grada Kruševca usvojen je niz važnih odluka ali su građani mogli da vide i jasnu sliku političke slike grada, kada je opozicija pokušala da opstruiše rad skupštine spinovanjem i glumom. Pre početka sednice, odustajanjem od zastupanja svojih birača prepuštanjem odborničkog mesta građaninu kog su sami birali, znajući da na njihovo odborničko mesto ne može da sedne i kao gost se obrati,čime su pokazali da njih ne zanima da posao odbornika obavljaju časno i pošteno, već ga koriste za odskočnu dasku u svojoj političkoj stranci – rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare Zoran Tomić potpredsenik gradskog odbora SNS Kruševa i šef odborničke grupe.

U nastavku, Tomić je rekao:

– Svoj performans su nastavili kroz raspravu o dodeli Vidovdanske nagrade gde su i posle obrazloženja koje je dato nastavili da čitaju unapred pripremljene govore, koje nisu uvežbali pa im je sednica služila kao radionica za vežbanje čitanja. I pored toga što su na sednici komisije priznali da su studente obmanuli, gde nisu hteli da ukažu na pravnu manjkavost njihove prijave, gde su kao politička stranka podržali njihovu nominaciju i time potvrđujući da je sve to odrađeno u političkoj režiji mašinskog mozga, a zadatak dat političkoj opciji čija je omladina spremala rušenje države spremajući akte koji se mogu karakterisati samo kao teroristički. Malo im je bilo što su studente politički podržali, već su to činili i sa svojim medijima za koje govore da su objektivni i nepristrasni, a gle čuda, nominuje ih politička stranka za nagradu.

Vrhunac koji su građani videli usledio je napadom predsednika DS-a Srđana Milivojevića na predsednicu skupštine Draganu Barišić, koji je bez odobrenja prišao njenom stolu i potegao ruku. Oteo joj je mikrofon, a šta mu je bila finalna namera nismo uspeli da saznamo, jer su odbornici vladajuće stranke ustali, a Srđan se podvijenog repa povukao u svoj opozicioni tor tražeći zaštitu. Da li je to demokratija koju on propagira? Da li je to ono što je kao instrukciju dobio kad je putovao po Briselu i drugim državama da se nudi strancima kao poslušnik koji će im Srbiju servirati na tacni i gde je za sve to žrtvovao studente i njihovu budućnost, tvrdeći da će ih ulica bolje naučiti životu od fakulteta i akademije, jer svako ko hoće da uči treba da umre?

Ono što građani nisu videli jeste gluma odbornika Bobana Jovanovića na ulazu u skupštinu, gde je kao što ćete na snimku videti iscenirao napad na sebe od strane obezbeđenja. Zaboravili su da postoje kamere koje snimaju šta se dešava u zgradi i zbog javnosti želimo da vam prikažemo šta se desilo. Oni tvrde da je obezbeđenje napalo Bobana, a na snimku jasno vidimo da je Boban radnika prilikom rutinskog pretresa, jer su KD vrata pištala, odgurunuo svom snagom da bi posle par sekundi se uhvatio za muškost i glumio žrtvu. Naredni snimak nam pokazuje da tako povređen je zgrabio radnika obezbeđenja za vrat silinom da je nakon lekarskog pregleda ustanovljeno da su ostali modri otisci šake na vratu radnika, a Boban se ponovo hvatao za svoju muškost i jaukao glumeći žrtvu. Tu nije kraj, jer uskače Predrag Petronijević koji proziva radnike i naziva ga pogrdnim imenom i to vidimo na snimku koji su oni objavili, a na snimku kamere vidimo da je ušao u verbalni konflikt. Nakon ovih nemilih scena nadležnim organima podnete su krivične prijave protiv odbornika nasilnika i nadamo se da će institucije uraditi svoj posao i ovu stvar isterati do kraja.

Tokom sednice Ksenije Bradić predsednika političke stranke koja u svojim redovima ima teroriste je javno napala gradonačelnika i gradsko rukovodstvo tvrdeći da je vazduh zagađen, verovatno kao veliki ekološki ekspert. Njihovo licemerstvo ide do te mere, da nas napadaju za vazduh, a ona sama je na skupštini zagađivala vazduh u sali time što je morala sebe da inhalira nikotinom što se jasno vidi na snimku. Teško je kad ste zavisnik…

Licemerstvu nema kraja i posle se sprdaju sa blokadama koje oni organizuju u gradu. Tog dana su u dogovoru sa vođama zbora organizovali protesnu šetnju, kao još jedan vid blokade ulica u gradu i zbor ispred skupštine. Jedva njih 37 sa sve njihovim odbornicima u sali i van nje su se okupili da bi sprečili da se grad razvija i poslali negativnu poruku investitorima koji bi uložili u Kruševac i Srbiju, sa sve podsmehom na licu, slično onom kad je Srbiji pretila ekonomska kriza, a žuto preduzeće u njoj videlo šansu za razvoj…verovatno samo njihovih dubokih džepova.

Ovo je nastavak kampanje nasilja i mržnje koju seju po Srbiji, sa istim scenarijom koji smo gledali u Kraljevu, Užicu, Požegi, Nišu, Čačku i drugim lokalnim skupštinama. Receptura im je ista kao u vreme Otpora 2000-te godine, a koju je jasno opisala Hrvatska kuharica obojenih revolucija. Rekli smo više puta i ponovićemo ponovo, građani neće nasesti na iste fore koje im nudite i novog 5. oktobra neće biti, jer narodu je dosta elitizma, dosta ljudi koji bi da se o njega okoriste, sebe obogate i proglase za nedodirljive. Narod je željan radnika i boraca poput Aleksandra Vučića i Bratislava Gašića i zato nećete uspeti da grad otmete od građana. Pokušajte na izborima da osvojite vlast programom i radom, a ne nasiljem i krvlju, jer izbora će biti ali kad je Zakon to propisao, a ne kad bi šaka blokadera htela da svoj neuspeh na ulici opravda novim neuspehom na izborima – rekao je Zoran Tomić na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare.