U susret Noći knjige: Jeste li spremili spiskove? Evo naših predloga

U susret još jednoj Noći knjige, predstavljamo izbor najnovijih izdanja. U fokusu su dela domaćih pisaca čije nove knjige izazivaju pažnju kritike i publike, kao i svetski priznatih autora. Među naslovima koji će obeležiti ovu manifestaciju nalaze se knjige koje otvaraju važne društvene teme, promišljaju o savremenom čoveku, identitetu i istoriji, ali i romani koji plene stilom i narativnom snagom.

Dejan Stojiljković će obradovati čitaoce novim romanom iz univerzuma „Konstantinovog raskršća“ – „Dorćolski rekvijem“.

Aleksandar Malavrazić, istrošeni beogradski privatni detektiv, dobija poziv da reši neobičan slučaj. Nalogodavac mu je tajanstvena organizacija Zavod za istraživanje onostranog. Ubrzo shvata da ga je u stvari angažovao njegov stari znanac, besmrtnik koji je učestvovao u oba svetska rata, ispratio okupaciju, vreme Tita, Miloševića i bio svedok svega što se dešavalo narednih decenija u večito turbulentnoj i zanimljivoj istoriji Srbije – Nemanja Lukić.

Najnoviji roman Vuka Draškovića „Suđenje“ govori o tiraniji, paranoji vlasti i nemoći pojedinca. O istini koja stoji pred ponorom, snu koji može biti smrtonosan, o reči koja može biti presuda, a misao – neoprostiv greh.

Jugoslav Avramović, profesor filozofije i matematike, poznat kao Arhimed, ima jedan jedini greh – taj što misli, što vidi, što se usuđuje da govori. Zbog toga postaje neprijatelj broj jedan, izveden na tajno suđenje, gde se ne traži istina već žrtva.

„Ukus straha“ Zorana Petrovića je prvi psihološki triler na ovim prostorima koji se kroz metode forenzičke psihologije bavi temom profilisanja serijskih ubica. Brza radnja, intrigantna ubistva, klifhengeri i vešto skretanje čitaočeve pažnje na pogrešan trag čine ovaj kriminalistički triler izuzetno uzbudljivim štivom. Čitalac se s lakoćom vezuje za dobro profilisane likove protagonista. Knjiga je ispunjena jakim emotivnim nabojem. Zanatski jako dobro napisana knjiga.

Bojan Savić Ostojić je novi autor u redovima Lagune. Njegov roman „Lusi“ je knjiga o Beogradu sa početka dvehiljaditih. Glavni junak i narator priseća se prijateljstva sa devojkom koja je naprasno iščezla iz njegovog života. Prebira po uspomenama na studentske dane, izlaske i druženja, nadajući se da će pronaći razloge koji su doveli do rastanka. Lusi je netipična ljubavna priča o netipičnom ljubavnom paru, o zamkama ljubavi i izbegavanju potrebe da se sve definiše, klasifikuje i odredi. Roman o mladosti, izlascima, prijateljstvu, odrastanju. Neobični književni junaci s kojima je lako poistovetiti se.

„Gorolom“ Aleksandra Tešića je istorijska fikcija autora serijala „Kosingas“ i bestseler romana „Sveti rat za Carigrad“. Srednji vek, Srbija, vitez zatočnik u službi cara Dušana Goroje, sada Gorolom, ovenčan megdandžijskom slavom vraća se kući i otkriva mračne tajne vezane za svoju prošlost a neke od najstrašnijih se tiču žrtvovanja dece u šta je pre svega uključena sama crkva. Specifična uzbudljiva tematika o kojoj nema mnogo napisanih romana a koja otkriva daleko vreme i surovost koju je teško zamisliti.

„Ovaj put biram sebe“ je nova knjiga inspirativnih poruka Dizgrama, autora koji na Instagramu ima hiljade pratilaca. Ovog puta podeljena je po nazivima vetrova koji duvaju na moru i nose različita raspoloženja. Istovremeno setna, nostalgična ali i puna nade i inspiracije, knjiga se podjednako obraća ženama i muškarcima. Sjajna poklon-knjiga, ima lepe ilustracije. Može se čitati i kao knjiga inspirativnih poruka i kao poezija.

Novi roman Miomira Petrovića „Dionizije 1941: Moguća istorija Ivana Petrovića“ nastao je na osnovu biografije srpskog glumca koji je bio izuzetno slavan dvadesetih i tridesetih godina 20. veka, i ostvario impresivnu filmografiju. Čitaoci će biti impresionirani postojanjem ovog čoveka o kome javnost malo zna. Autorov stil je ovde daleko pitkiji i prijemčiviji za široku lepezu čitalaca. Za one koji čitaju romansirane biografije ali i vole knjigu Bekima Fehmiua, na primer. U svetu filma trebalo je da nasledi Rudolfa Valentina.

Podsećamo i da je pre samo mesec dana objavljen novi roman Jelene Bačić Alimpić „Krojač“ koji obara rekorde čitanosti. Pred čitaocima je topla, dirljiva priča o odnosima u jevrejskoj porodici pred početak, tokom i nakon Drugog svetskog rata. Delom zasnovano na potresnoj istoriji jevrejske devojčice koja je spasena iz logora. Roman se odlikuje dinamičnim i uzbudljivim pripovedanjem, sjajno opisanim likovima, njihovim relacijama, ali je i priča o prevrtljivosti sudbine i hrabrosti da joj se odupremo.

Od stranih autora u poslednje vreme je dominantna „Minesota“, novi roman majstora krimića Jua Nesbea. Roman nije deo Nesbeovog serijala o Hariju Huleu. Napeta priča o osveti, pravdi i ljudskoj prirodi. Tvrda, surova policijska priča u najboljem Nesbeovom stilu – roman o Americi na ivici provalije. Glavni junak, detektiv Bob Oz savršeno je dete Filipa Marloua i Sema Spejda. Za istinske ljubitelje kriminalističkog noar žanra. Nesbeove knjige su prodate u više od 60 miliona primeraka.

Tejlor Dženkins Rid, autorka bestselera „Dejzi Džouns i Šestorka“, „Sedam muževa Evelin Hjugo“ i „Malibu u plamenu“, stekla je veliku popularnost stekla među čitaocima koji su u dvadesetim i tridesetim godinama. Njen novi roman „Kari Soto se vratila“ pruža psihološki profil bivše teniserke i njene lične borbe i trijumfe, u u trenutku kada se vraća na teniski teren. Napeta drama puna emocionalnih preokreta motivisana stvarnim životima velikih teniserki.

„London“ Luj-Ferdinanda Selina je nastavak romana „Rat“ i oni čine neodvojivu celinu. Selin je oba romana pisao početkom tridesetih godina XX veka, u vreme kad je objavljeno „Putovanje nakraj noći“, i pred nama je genije na svom vrhuncu. Godine 2022. u javnosti su se pojavili rukopisi romana „Rat“ i „London“ za koje se smatralo da su izgubljeni 1944, a uskoro se očekuje objavljivanje i trećeg rukopisa čiji je naslov za sada nepoznat. Književno otkriće za sve ljubitelje „visoke književnosti“. Ovo je u svetu jedan od prvih prevoda romana „London“.

„Prašina snova“ je deveti roman u epskom serijalu Stivena Eriksona „Pripovest iz Malaške knjige Palih“ koji Laguna objavljuje u dva toma. U prvom tomu radnja se dešava u Leterasu gde prognana malaška vojska predvođena zapovednicom Tavore započinje marš ka istoku. U drugom tomu okrnjene vojske i bogovi, stari i novi, sudaraju se u vrtoglavo složenom početku poslednje priče serijala.

„Obećana Nedođija 1“, Kajua Širaija i Posuke Demizu je novi manga serijal za publiku uzrasta 12–18 godina. Žanrovske odrednice: triler, misterija, horror. Ema, Norman i Rej, najbistrija deca u sirotištu, vode bezbrižan i lagodan život sa mnoštvom prijatelja koje smatraju porodicom. Igrom slučaja otkrivaju kobnu tajnu koja će im razrušiti iluzije.

U knjizi „Nadživeti – nauka i umetnost dugovečnosti“ Piter Atija objašnjava kako bez mnogo novca i sa dosta truda možemo da produžimo svoj kvalitetni životni vek. Cilj je da što duže budemo u dobroj kondiciji i dobrom zdravlju a to je svakome od nas dostižno.

Tvorac i voditelj jednog od najslušanijih svetskih podkasta The Diary Of a CEO Stiven Bartlet u knjizi „Dnevnik jednog direktora“ na osnovu svog bogatog iskustva, nakon stotina razgovora sa vrhunskim svetskim stručnjacima iz različitih oblasti, i svog veoma uspešnog poslovanja, predstavlja 33 zakona biznisa i života. Knjiga za poslovne ljude i sve one koji bi da napreduju.

Pred čitaocima je dopunjeno izdanje knjige „Tajna Novog Beograda“ Zorana Lj. Nikolića i Mirka Radonjića. Ovo nije knjiga samo o Novom Beogradu, naprotiv, to je priča o nastanku našeg jedinog velegrada. Ovo raskošno izdanje opremljeno je sa više od 670 fotografija, skica i faksimila koji u potpunosti oživljavaju našu šetnju kroz vreme i prostor sa leve strane Save.

Najmlađe čitaoce obradovaće nove „Bajke: Četvrtih sedam“ Uroša Petrovića ponovo u dva pisma – na ćirilici i latinici i na engleskom. Sedam novih maštovitih bajki o junacima iz celog sveta donosi poučne priče ispričane kroz neobične avanture i događaje. Ponekad neobično nežne, ponekad malčice strašne, daju pouke o dobročinstvu, prijateljstvu, drugarstvu i poverenju.

Dženifer Aniston je deo čuvene ekipe „Prijatelja“ ali i autorka neodoljive slikovnice „Mrvica“, tople priče o potrazi za talentom. Najmlađi će obožavati priču o Mrvici, psu koji traga za odgovorom na pitanje – od čega mu srce igra? Osim što je ovo prva slikovnica – Dženifer je najavila da je ovo tek početak, te da planira da nastavi da piše za decu.

„Toto nindža-mačka 4: Tajanstveni kradljivac dragulja“ Dermota O’Lirija je dugoočekivani nastavak popularnog serijala o nesvakidašnjoj mački Toto i njenim novim avanturama. Čudesni dragulji životinjskog sveta čuvaju se pod ključem u Taueru. Kad Toto ode da ih vidi, ukrašće joj ih ispred brkova – a zločin smestiti njenom šefu Lariju! Hoće li Toto i njeni prijatelji uspeti da reše misteriju i pronađu pravog lopova?