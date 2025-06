Ministar Gašić: Boškovićevo političko lešinarenje je ogledalo njegove ličnosti

Ministar odbrane Bratislav Gašić reagovao je na niz izjava penzionisanog oficira Petra Boškovića, sada funkcionera stranke Srbija centar, u kojima se, kako je ocenio, na krajnje neprimeren i nečastan način služi smrću svojih bivših kolega da bi privukao pažnju javnosti i stekao jeftine političke poene.

– Dugo sam se uzdržavao od reakcije na Boškovićeve istupe, iako je većina njih duboko uvredljiva i krajnje zlonamerna, prepuna laži i spekulacija ili pak gluposti nedopustivih ljudima koji su tolike godine nosili uniformu. Onima koji ga ne poznaju on možda i može da se ”proda” u liku korifeja demokratije i branioca građanskih prava, ali nama koji ga znamo, ta maska deluje tragikomično – rekao je ministar Gašić.

On je istakao da je karijera nekadašnjeg kapetana bojnog broda i dugogodišnjeg načelnika Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane obeležena izrazito servilnim pristupom prema svim ministrima, bez obzira iz koje političke opcije dolazili.

– Međutim, ta njegova ideološka nedoslednost motivisana isključivo koristoljubljem, nije ni izbliza najgori deo njegovog karaktera. Njegove prave osobine zasijale su u punom svetlu tek kad je skinuo uniformu. On je više puta do sada situacije u kojima su njegove kolege gubile živote na dužnosti, koristio kao povod za sopstvenu političku promociju. To je lešinarenje, gadno i nečovečno – ocenio je Gašić.

Prema njegovim rečima, tokom Boškovićevog dugogodišnjeg mandata u Ministarstvu odbrane desile su se brojne nesreće u kojima su stradali pripadnici Vojske Srbije, a saopštenja za javnost tada su se pripremala na identičan način kao i danas.

– Smrt desetara Branislava Jovanovića je samo poslednji primer žalosnog medijskog performansa. Bošković je očigledno od svojih ”izvora” saznao, ali ne pominje, da je pokojni desetar Jovanović prošao sistematski pregled i da nije imao zdravstvenih ograničenja koja bi ga sprečavala da obavi redovnu fizičku proveru. Takođe zna, ali ne govori, da je ta provera realizovana oko 9 sati izjutra, kada nisu bile visoke temperature, nego su uslovi bili optimalni i da se to nije dešavalo na nekakvom poligonu, već u samoj bazi. On zna, ali prećutkuje da je desetaru Jovanoviću prva pomoć ukazana odmah, da je sanitet sa lekarskom ekipom stigao za manje od dva minuta i da je bukvalno za 15 minuta prevezen u Bujanovački dom zdravlja, da su se lekari i tokom puta, a potom sve do 10.20, borili da ga reanimiraju… Manipulisanje činjenicama zarad sitnog političkog ćara, a preko mrtvih tela svojih dojučerašnjih kolega je, bez ikakve sumnje, ogledalo Boškovićeve ličnosti – naglasio je Gašić.

Ne tako davno, podsetio je ministar, Bošković se nudio raznim političkim opcijama, uključujući i vladajuću, u nadi da će ga regrutovati.

– Do juče je hteo da bude deo najefikasnije politike u modernoj istoriji Srbije i u intervjuima na sva usta hvalio sposobnosti Aleksandra Vučića. Ko ne veruje, neka potraži. Da smo takvoga hteli u svojim redovima, a nismo, sada bi bio najvatreniji apologeta vlasti. Naravno iz koristi, ne iz ubeđenja. Pošto je shvatio da vlast uz sebe neće neradnike i sakupljače polovnih bade-mantila, okrenuo se Ponošu, što je i prirodno. Obojica su uvek samo gledali gde je trava zelenija. Obojica su pljunuli u tanjir iz koga su do juče jeli, napadajući sistem koji ih je školovao i stvorio. Još su stari Latini rekli – ”sličan se sličnom raduje” – zaključio je ministar odbrane Bratislav Gašić.